糟糕！上市櫃公司大陸、海外投資收益連續2季皆衰退　7年罕見

▲金管會。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

金管會今(12)日公布，上市櫃公司今年第2季及海外投資收益，較去年同期減分別衰退72億元、308億元，已經連續兩季衰退，證期局表示，主要是受到電子產品需求減緩、大中華地區市場疲軟所致。

截至今年第2季止，到中國大陸投資的家數有1197家，占整體上市公司比重為75%，較去年底減少了3家。累計投資金額部分，截至第2季止，上市公司為2兆2914億元，上櫃公司則有2452億元，合計2兆5366億元，較去年底增加373億元。

請繼續往下閱讀...

在投資損益部分，今年第2季上市公司利益1070億元，上櫃公司利益56億元，合計利益有1126億元，較去年同期減少72億元，其中上市公司較去年減少96億元，上櫃公司則是增加24億元，主要的原因來自電子業與通訊產品的需求減緩所致。

海外投資部分(不含中國大陸地區)，至今年第2季止，有1274家赴海外投資，占全體上市櫃公司79.82%，較去年底增加3家。至第2季止，上市公司累計投資金額6兆616億元，上櫃公司5906億，共計6兆6522億元，較去年底增加1166億元，主要原因來自於上市櫃公司因應營運據點的資金需求和併購、擴大營業據點等，因此讓海外投資金額持續擴大。

但在投資收益方面，今年第2季上市公司利益1837億元，上櫃公司利益154億元，合計利益1991億元，較去年同期減少308億元。衰退的原因在於大中華地區需求疲弱，以及客戶調整庫存所致。

金管會官員表示，有去了解為何中國大陸與海外投資收益連續2季衰退，是否與中美貿易戰有關，企業反應是，企業供應鏈有些微影響，但是大多數的企業已經有做調整，以及再產品售價上因應等，所以衝擊並不大。