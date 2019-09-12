機車貨物稅減徵初步方向出爐！購買環保車機車　優惠再加碼

▲機車。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

行政院今(12)日討論，機車減徵貨物稅的議題，據悉行政院裁示，將提出「新」汰舊換新的方案，也就是民眾報廢原來的機車，如果改買具環保的新車，就可以較現行的汰舊換新減徵4,000元，再加碼1,000~2,000元，所以大約減徵5,000元。

行政院舉辦「輔導機車升級說明會」，與機車業者對話，業者反映機車貨物稅太高，當時院長蘇貞昌表示，將交財政部研議能否降低，但機車製造商也應配合減稅降低定價，減輕民眾購車負擔。

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行政院今日除了討論印花稅廢除議案，另外還有一個重要的議題，也是年輕人的福音，就是減徵機車貨物稅。財政部長蘇建榮昨(11)日在接受媒體採訪時僅表示，希望可以在現有的制度之下，可以進行調整。

現行依據貨物稅條例第12條規定，105年1月起針對汽車、機車等汰舊換新可以減徵貨物稅，其中出廠6年以上的汽車、出廠4年以上的機車汰舊換新，小客車、小貨車以及客貨兩用車可以減徵5萬元、機車減徵4,000元。

但是過去貨物稅的減徵，只有考量汰舊換新，落實環保的部分還不夠確實，所以今日行政院討論初步決定，民眾汰舊換新的新車如果是125CC、符合六期環保標準機車排放標準新車，可以比現行再多退1,000至2,000元的方向，優惠期間約為5年，現在125CC六期環保機車售價有6萬元至9萬元都有。

根據財政部統計，舊制的汰舊換新機車退還4,000元，也已經有142萬台機車受惠，退還金額為56億元。財政部若擴大減徵環保車的貨物稅，可以年輕人可以較便宜價格買新車，也能更落實環保的政策。

現在僅是行政院的初步討論決定，經濟部還要與業者討論回饋給民眾、以及評估對稅收的影響，才會拍板定案，再由立法院審議通過。