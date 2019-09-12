鬆綁！姪子「繼承」的不動產　房地合一稅可選擇舊制

▲ 房市示意圖。（圖／記者陳建宇攝）

記者吳靜君／台北報導

近期有一個案例，有一位納稅義務人因為身故後，並沒有法定繼承人可以繼承財產，所以將其不動產給其姪子繼承，但是姪子並非法定繼承人，出售不動產就會面臨恐怕會有房地合一稅的問題，所以財政部今（12）日擴大解釋，如果是「遺贈」的方式取得不動產，在房地合一稅上也可以選擇舊制。

依據房地合一稅規範，是依據取得不動產的時間點來適用新舊制，如果取得不動產的時間點是在103年1月1日之前出售不動產，就可以依照舊制，房屋和土地分開課稅；但是只要在103年的1月之後取得的房子，並且持有期間在2年之後，以及105年1月之後取得的不動產，皆適用房地合一新制。

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依據房地合一稅規定，不動產持有1年以內，稅率45%，持有2年以內，超過1年的稅率為35%、持有10年內超過2年的稅率則是20%，持有超過10年則是15%；但是如果是自住、且持有6年以上的不動產，則免稅額達到400萬元、超過的部分則是依照10%課稅。

但是財政部也發布過解釋令，如果是父母取得的時間在105年1月1日以前取得，而繼承人是在105年1月之後繼承再出售，那麼該不動產可以選擇舊制來課徵。不過，日前有民眾詢問，因為被繼承人沒有法定繼承人繼承，例如配偶、子女等，所以改由姪子來繼承不動產，同樣是「繼承」的概念，卻無法適用解釋令顯有不公。

所以財政部再擴大解釋，如果是非法定繼承人的但透過遺囑繼承、「遺贈」的方式取得不動產，同樣也可以選擇舊制。官員表示，實務上這種非法定繼承人繼承不動產的案例並不多見，因此鬆綁影響稅收有限。