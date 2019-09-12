夜市200元抵用券下周一上路！　記得向旅宿業者領取可到79個夜市消費

▲ 士林夜市也被納入夜市抵用券適用地點。（圖／記者張一中攝）

記者李瑞瑾／台北報導

政府為活絡觀光業，秋冬補助加碼發放夜市抵用券，但先前公布的夜市名單卻未包含羅東、士林等大家耳熟能詳的知名夜市，經濟部也為此持續新增中，並表示會在16日正式實施之前，確定名單並公布在網站上。

夜市抵用券將於9月16日（下周一）開始發放，但是先前則因為夜市名單中不包含像是羅東夜市、士林夜市等大家耳熟能詳的熱門去處而引發討論，經濟部也會持續新增。目前包含士林夜市、羅東夜市皆被納入夜市名單，還有像是離島金門也新增了金沙夜市，而也有部分夜市在了解攤商意願之後退出，總計有79個夜市可適用夜市抵用券。

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經濟部表示，將在9月16日實施日期之前，公告適用抵用券的夜市名單，民眾只要掃描抵用券正面QR code，就可以知道在哪裡能夠使用。按照目前規劃，抵用券的面額為50元，不得換現、不找零，且必須蓋有旅店住宿章才能使用，至於使用期間則從9月16日至12月31日截止，且不分平、假日。

▲ 夜市抵用券樣張。（圖／經濟部中部辦公室提供）

此外，民眾在使用抵用券時還必須注意，抵用券規定不可「跨區」使用，若所處的地區沒有合法登記的夜市，則可以到跨縣市、到同一區其他縣市的夜市。舉例來說，像是新竹的旅客可以將抵用券拿到新北、台北等地使用（同屬北區），而宜蘭、花蓮、台東及澎湖金門馬祖等地拿到的折價券，就沒有消費區域限制。

另外也要注意，並不是夜市中的所有攤商都能使用抵用券，而民眾只要以是否貼有「歡迎使用抵用券」標籤的攤商作為識別即可。