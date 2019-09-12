寵愛毛小孩　台灣小妞別到日本買飼料　帶回國會被罰1萬元

▲海關提醒愛毛小孩的民眾，購買飼料還是在國內買比較好。（圖／取自Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

關務署表示，近日郵輪市場蓬勃發展，有不少旅客也會搭乘郵輪出國旅遊，但是關務署提醒，近期發現，有許多民眾會搭乘郵輪到日本購買犬貓飼料，讓自家的毛小孩可以吃好一點，但實際上犬貓飼料可能含有豬肉，帶回國可能會被罰1萬元。

基隆關表示，因為搭乘輪船出國的行李沒有限重問題，所以許多民眾很喜歡透過搭乘郵輪出國時，買毛小孩的飼料回國，反而搭乘飛機出國帶回飼料的情況比較少。根據基隆關統計，今年以來查獲民眾帶含豬肉的飼料，共計有6件，有18.39公斤，5件是國人帶入、1件則是南韓籍帶入。海關人員表示，根據觀察會將犬貓飼料帶入的大多數是年輕女性居多。

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關務署表示，根據動物傳染病防治條例規範，如果是從不是非洲豬瘟疫區帶入含豬肉的製品，同樣有罰鍰可罰，罰鍰可處1萬元，所查獲的6案之中，全部都有遭罰。以罰鍰來看民眾可以在國內購買犬貓飼料好幾包，所以寵愛家裡貓狗的民眾，千萬不要從日本帶回犬貓飼料回國。

關務署表示，如果民眾出國旅遊購買食品像是月餅或者犬貓飼料，一定要先看清楚食品的成分，如果不確定食品的成分，再攜帶行李通關時選擇紅線通關，或者通關前向海關或洽詢防檢局，以免觸法受罰。

▼貓狗（圖／取自免費圖庫Pixabay）

