退黨不棄鴻海！郭台銘持股133萬張維持不變　8月未加減碼

▲證交所最新資料顯示，郭台銘8月沒有加碼或減碼鴻海股票。（圖／記者李毓康攝）

記者李錦奇／台北報導

證交所今（12）天公布最新資料顯示，鴻海（2317）創辦人暨董事郭台銘，8月持有鴻海股數仍維持133萬7938張不變，顯示他即便今年7月未能在國民黨總統黨內初選勝出，但8月也沒有出脫鴻海持股，這也是他連續兩個月沒有加碼或減碼鴻海股票。

郭台銘曾經從去年11月開始買進鴻海股票2萬7020張，之後，在12月買進3000張、今年1月買進3000張、2月買進1500張、3月買進2000張、4月買進1790張、5月買進1600張、6月買進550張，合計連買8個月，砸下約30億元買進4萬460張。

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直到今年7月，國民黨總統初選民調的當月，郭台銘才停止加碼鴻海，連八買動作暫時中斷，但外界依舊高度關注，他手中鴻海持股的動向。

根據最新出爐的證交所資料顯示，郭台銘8月再度暫停加碼鴻海持股，依舊維持在133萬7938張，顯示他即便在7月國民黨總統黨內初選失利，但8月也沒有減碼賣出鴻海股票。若以鴻海今天收盤價76元計算，郭台銘持有鴻海股票市值高達1016億元，個人持股比重9.65％。

郭台銘今天宣布退黨，外界除了持續觀察他下一步動向，股民們也高度關注他對鴻海持股的一舉一動。