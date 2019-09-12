　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

商業周刊／一場實習生計畫　如何讓宏碁進軍寵物市場？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖／商業周刊提供

文／楊倩蓉　圖／商業周刊／Dreamstime

做寵物商品，搞懂電競市場，這些創意，竟然都是實習生為老牌電腦公司宏碁帶來的靈感？

暑期剛結束，但宏碁的實習生計畫，對公司帶來的震撼思考，才正開始。

2015年，宏碁決定啟動實習生計畫，將設計思考納入徵選實習生流程。

請繼續往下閱讀...

今年暑假，宏碁從1600多封履歷中，挑選出17位最適合宏碁的實習生，相較於2015年僅收到500多封履歷表，成長2倍以上；宏碁全球人資部資深處長徐淑芬笑說：「不管錄取與否，他們（實習生候選人）都覺得這套徵選方式收穫非常多，還會口耳相傳，告訴學弟妹來參加。」

結合設計思考
最後徵選是9小時工作坊

這套計畫，為宏碁帶來怎樣的改變？

每年4月，宏碁會用3關，過濾實習生。真正的重頭戲就在第三關，這個長達1天9小時的面試現場，沒有主考官進行面試，而是改採工作坊方式，將不同科系的候選人，平均分配在各小組中。

一開始，主持人先用15分鐘簡短介紹，什麼是設計思考，請大家從使用者角度出發，透過焦點訪談、建立模型，試錯再修正，提出最終解決方案。接下來出題，各小組開始實作。

今年的考題是：「身為Z世代，你希望科技幫你解決什麼問題？」

1990中葉至2000年後出生的Z世代，剛好與這群實習生年齡相符。討論時，他們的創意便紛紛出籠；有人設計智慧手鍊，只要彼此搖一搖，便可成為好友，這是因為習慣在網路發聲的Z世代，在實體世界不知該如何交友。

人際關係的匱乏感，也讓人期待，電子產品能更賦予人情溫度，於是，他們將行動充電器設計成紓壓小人，在不斷捏的過程中也順便充電，臉部表情也會變得越來越開心。

負責規畫設計思考流程的宏碁資訊產品事業工業設計資深經理翁汝嫻說：「我們這才知道，Z世代有許多共同的困擾，例如，如何交友、租屋、健身、衣服穿搭，共用冰箱的內容物如何辨識等。」尤其是共用冰箱，經常為普遍是租屋族的年輕世代帶來困擾；如何提醒室友冰箱空間已塞滿、食物快要過期等，都是年輕租屋者的痛點。

各部門主管旁聽
Z世代對產品點子的衝撞

類似工作坊的徵選流程，實習生渾然不覺在面試，卻是宏碁各部門主管每年相當重視的大事，除了人資部全員參與，在現場觀察並記錄外，各主管一定抽空到場聆聽年輕世代對科技產品的想法與創新點子。

翁汝嫻說：「過去，宏碁很少觸及到年輕族群，透過互動，可以了解年輕人喜好。」從現實面來看，暑期實習僅2個月，並非實習生所有的創意提案都能帶來具體改變，「但，它可以提供不同觀點刺激，幫原有體制與流程，甚至行銷上的訴求，帶來衝撞。」

例如曾有一位實習生提案，希望切入寵物相關的科技產品，間接促成宏碁收購以毛小孩為市場的「波寶創新科技」，進而進軍寵物市場；也有實習生針對目前的電競熱，將研究觀察做成電子報，在宏碁內部發送，例如「女性電競玩家洞察」、「時下最夯電玩直播主」，為宏碁員工帶來對電競消費者的新洞見。

今年的實習生計畫中，實習生更針對宏碁最新推出的創作者品牌ConceptD提出進一步的產品改良計畫，並在與宏碁董事長陳俊聖的實習生會談中分享。當初發起實習生計畫的陳俊聖，每年一定撥出時間，與即將進入宏碁實習的大學生，進行長達2小時的面談。

「現在Acer很多產品訴求都轉向Z世代，可見實習生的意見跟回饋，是非常重要的根據。」翁汝嫻表示。

這些來自年輕人的回饋，也改變了各部門主管態度。徐淑芬說，過去各部門是被動接收人才，人資部還得拜託主管們接收這份額外的社會責任；「現在是各部門主管大家搶著要實習生。」

台灣科技大學設計系教授唐玄輝認為，宏碁很聰明運用設計思考來啟動公司創新，而透過實習生的意見衝撞，一方面克服公司內部創新壓力，一方面還可活化人員的思維。

「宏碁做得好的部分在於，他們投入資源是玩真的，運用公司科技，發想公司現有真實的題目。」唐玄輝說。

宏碁用半年時間篩選實習生、讓董事長與他們對話，進入公司後，還安排外部講師、管顧公司課程、外部參訪等，並給予專案任務，讓他們從做中學習。過程中，他們要求各部門：絕不能賦予實習生倒茶水及影印等跑腿任務，而是把他們當公司未來人才訓練。

因為他們清楚明白，這群年輕人，也會是未來最關鍵的消費者。一場實習生計畫做得好，他們能抓住的不僅是人才，還有未來的市場。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1661期。

【延伸閱讀】

一款「護蛋褲」叫好叫座！男裝讓業績股價都大漲，Lululemon做對了什麼？

台大4年拿書卷獎，想當「服務生」卻被同學嘲笑...有一種人，別人看他優秀，他卻自認一無是處

兩廠商傳Line給同一客戶，一個被封鎖，一個拿到訂單！看懂Line溝通大忌和禮儀

未來，最不值錢的就是房子！億元投資大戶：結構性經濟風暴來臨，再苦都要學會2種技能

丈夫哭說不能接受我罹癌、婆家要我高抬貴手...那年我得到了乳癌，卻失去了婚姻

ET快訊
父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書
女星爆偷情對話「勾引男友兄弟」討金援！　IG爆氣全攤牌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

機車貨物稅減徵初步方向出爐！購買環保車機車　優惠再加碼

鬆綁！姪子「繼承」的不動產　房地合一稅可選擇舊制

日圓匯價持續走低　外匯專家提醒：能否持續走貶還是未知數！

夜市200元抵用券下周一上路！　記得向旅宿業者領取可到79個夜市消費

影／房產達人：雙北市永和、三重、新店　自住投資兩相宜

寵愛毛小孩　台灣小妞別到日本買飼料　帶回國會被罰1萬元

亞馬遜等51位企業CEO聯署呼籲制訂全美用戶隱私法　倡隱私權者斥動機不單純

郭台銘退黨效應？　富智康股價暴漲近三成

商業周刊／拒西進拚到亞洲最大　不銹鋼管王的員工開超跑哲學

退黨不棄鴻海！郭台銘持股133萬張維持不變　8月未加減碼

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

《Running Man》見面會還要找間諜！　9週年《沒有你不行》開場曲一下就想哭

保全爸撿二手書「塗立可白重複用」　 不願孩打工...兒女爭氣考上台、政大

每個票都要刷卡！司機不滿學生投幣　「90秒飆7句髒話」客運乘客錄影投訴

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

上課囉！蔡英文老師接地氣教學 教你中秋節、柚子的英文怎麼說

機車貨物稅減徵初步方向出爐！購買環保車機車　優惠再加碼

鬆綁！姪子「繼承」的不動產　房地合一稅可選擇舊制

日圓匯價持續走低　外匯專家提醒：能否持續走貶還是未知數！

夜市200元抵用券下周一上路！　記得向旅宿業者領取可到79個夜市消費

影／房產達人：雙北市永和、三重、新店　自住投資兩相宜

寵愛毛小孩　台灣小妞別到日本買飼料　帶回國會被罰1萬元

亞馬遜等51位企業CEO聯署呼籲制訂全美用戶隱私法　倡隱私權者斥動機不單純

郭台銘退黨效應？　富智康股價暴漲近三成

商業周刊／拒西進拚到亞洲最大　不銹鋼管王的員工開超跑哲學

退黨不棄鴻海！郭台銘持股133萬張維持不變　8月未加減碼

機車貨物稅減徵初步方向出爐！購買環保車機車　優惠再加碼

張懷秋前一天「臨時取消錄影」！　全為愛紗...被讚超義氣

王麗雅套UGG雪靴增高　預約雪季旅行

搶救男方不孕！專家推「護精必吃」4大營養...多嗑肝臟＝活動力爆強

父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書

不斷更新／兄弟打線發威再添4分　3局擴大領先7比0桃猿

日職／王柏融板凳做好坐滿　火腿4比2樂天中斷2連敗

中國版尼斯湖水怪？ 三峽大壩驚見巨型神秘生物在戲水

22歲就存到第一桶金　7年級建商大方談3成功祕訣：我不是富二代

普悠瑪事故將滿1周年　林佳龍公佈309頁「台鐵總體檢」報告

財經熱門新聞

中華電搶先！五大電信iPhon..

日圓匯價跌破8月以來新低　換新..

京華城342億標售　年底熄燈

快訊／郭台銘退黨選總統！夏普聲..

專選冷門投注站買彩券　中大樂透..

台南中年男花700元買威力彩獨..

圖解定存　這些事你一定要知道

美股漲！中方豁免美16品項關稅

加油要快！下周汽柴油價格預估將..

納智捷未見起色　官方證實董座辭..

接不到訂單...華映處級領不到..

民眾刷卡繳罰款　10月起要繳手..

夜市200元抵用券下周一上路！..

汽機車貨物稅減徵　192萬台汽..

更多熱門

相關新聞

大車隊卯上小新創　16億代駕大戰

計程車龍頭台灣大車隊，為何跟一個新創網路公司卯上了？7月底，台灣大車隊宣布，要把酒後代駕費用大砍一半，董事長林村田親自督軍，目標2、3年內徵2000多名司機。一個新創公司：「台灣代駕」在台灣大車隊眼皮下，竟成為了台灣最大的酒後代駕公司，這對台灣大車隊是不小刺激。

哈士奇咬死吉娃娃　沿路血腥叼屍

狗見假柴氣炸　爸爆氣安撫超好笑

想塞烤肉給毛孩？小心急性胰臟炎

惡鄰行為百百種　看房「三問」避踩惡鄰地雷

關鍵字：

商業周刊宏碁寵物實習生

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

郭台銘退黨！國民黨黨紀處分「哪一點對不起你？」

快訊／郭台銘退出國民黨　「不會眷戀這個政黨」

鳳梨被轟渣男「亮身分證」反擊

美魔女大胃王驟逝　曾10min嗑完11片披薩

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯170元

索羅門總理：台灣對我們完全沒用

手機行放屁炸屎漿！「土色泥水」沿小腿流下

宋慧喬私下看宋仲基照片　證據曝光⋯網看哭了

陳子玄為兒子忍痛簽切結書　醫生：遲緩兒

郭台銘退黨聲明全文！痛批國民黨遭迂腐常委把持

iPhone 11價格親民　網激推：真香

琵琶最快明生成！2地區將變天灌雨一周

更多

最夯影音

更多

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面