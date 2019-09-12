裕隆組織大改造！納智捷董座陳國榮辭職　由裕隆總座姚振祥兼任

▲納智捷（LUXGEN）銷售表現始終未見起色。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

裕隆（2201）集團旗下自有品牌納智捷（LUXGEN）銷售表現始終未見起色，裕隆今（12）日證實，納智捷董事長、同時身兼華創車電董座的陳國榮已主動辭職，為品牌表現不佳負責。裕隆表示，已慰留陳國榮華創車電董座職務，未來納智捷董座由裕隆汽車總經理姚振祥兼任；裕隆強調，同意陳國榮辭董座是基於策略轉型考量，陳國榮仍為集團重要的決策委員。

裕隆表示，為了落實集團汽車價值鏈轉型策略及華創車電廠辦合一，集團組織及人事進行以下調整：

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一. 設立「自有品牌暨開放平台整合專案室」，負責納智捷品牌及開放平台價值鏈研發、採購、製造、銷售之協調與整合。該專案室總監乙職由裕隆汽車總經理姚振祥兼任，副總監由華創車電左自生副總經理擔任。

二. 另為強化溝通及運作效率，「自有品牌暨開放平台整合專案室」直接向集團決策委員會報告。另，納智捷汽車董事長一職改由裕隆汽車總經理姚振祥兼任。

三. 華創車電總經理李俊忠辭任，改由副總經理黃振宏暫代華創車電總經理職務。

四. 華創車電董事長陳國榮請辭，已予慰留。

五. 集團總管理處與決策委員會即日起不再設置副執行長。

裕隆集團同時發出三大聲明：

一. 為落實裕隆汽車價值鏈轉型及華創車電廠辦合一策略，裕隆集團新成立「自有品牌暨開放平台整合專案室」，統籌研發、採購、製造、銷售等價值鏈的協調整合，以落實開放平台、多元客戶之轉型策略。

二. 為強化縱向溝通及管理決策效率，「自有品牌暨開放平台整合專案室」直接向集團決策委員會報告，未來廠辦合一在三義，該新設專案室總監將由裕隆汽車姚振祥總經理兼任，副總監由華創車電副總經理左自生擔任。而為進一步強化溝通效率，姚振祥將兼任台灣納智捷董事長，原董事長陳國榮卸任，同時華創車電總經理李俊忠請辭，改由副總經理黃振宏暫代。

三. 轉型策略需要更好的橫向及縱向溝通效率，考量組織扁平化能提昇溝通效率，故不再設置副執行長職位。