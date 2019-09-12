印花稅廢除的小確幸！　財政部：買房、發票中獎、獎學金都可省稅金

▲行政院拍板將廢印花稅，民眾買房可以省下一筆。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導



行政院今（12）日拍板通過印花稅，行政院通過印花稅法廢止案，至於地方的財源，將由中央政府補貼給民眾。財政部官員表示，廢止印花稅民眾也會很有感，例如未來民眾買房、中統一發票都可以省下一筆費用，也是生活中的一種小確幸。

財政部表官員示，民眾買賣不動產時，買賣雙方都會簽訂不動產買賣契約，也就是契約上要貼印花稅票，稅率為千分之1。財政部官員表示，印花稅的收取是依據房屋現值與公告現值收取，如果印花稅廢止的話，每千萬元可以省萬元的印花稅。

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根據房仲透露，近期有一個成交的案例，在大安區成交一棟房子2億元，要繳交的印花稅就是6萬元，如果廢止印花稅，等於省下入厝宴客的錢，可以用來開一個入厝Party。

此外，財政部日前也表示，如果民眾中統一發票三獎，獎金為1萬元，持該發票到銀行領取中獎獎金，除了先扣除2,000元的所得稅之外，還要扣取40元的印花稅，民眾實際領取7,960元，所以如果廢除印花稅之後，民眾統一發票中獎一定額度以上，就不用再繳納印花稅。

財政部官員表示，印花稅主要的來源是「銀錢收據」、「買賣動產契據」、「承攬契據」與「典賣、讓受及分割不動產契據」。印花稅每年120多億元當中，最大來源銀錢收據的印花稅，大約占比為五成左右，舉凡統一發票，連彩券中獎、領取獎助學金、裝假牙的收據，都有銀錢收據的印花稅。第二大來源就是動產與不動產契據的來源，大約是占兩成左右。

因此行政院拍板廢止印花稅，民眾在生活上會非常有感，也是生活中的一種小確幸。不過行政院拍板要廢止印花稅，還需要立法院通過，民眾想要享受這種小確幸還要再等等。