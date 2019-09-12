聯發科挺NASA黑客松　提供最新AI開發平台NeuroPilot

▲聯發科挺NASA黑客松。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

聯發科持續在AI人才耕耘，今（12）日宣布，提供最新終端AI開發平台應用課程給美國太空總署「2019 NASA黑客松」競賽活動的參賽選手，同時贊助20套最新終端AI開發平台軟硬體給優秀的提案團隊，並加碼提供決賽獎金60000元給三組運用AI平台的獲勝隊伍。

美國在台協會（AIT）攜，提供引導參賽者運用最新AI技術，從NASA提供的數據中尋找解決方案。

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聯發科資深副總暨技術長周漁君表示，聯發科期待藉由本次賽前課程，讓參賽者掌握最新AI趨勢，落實終端人工智慧（Edge AI）應用的普及和多元發展。

美國在台協會文化官區毅良（Eric Aldrich）表示，NASA黑客松是美國太空總署（NASA）最創新的推廣活動之一，讓世界各地的人使用其開放數據資料，並研發有意義且可行的解決方案。此活動去年有近一萬八千位參與者、橫跨全球75個國家。

聯發科在這次培訓課程將最新研發的終端AI開發平台「NeuroPilot」首度向社會大眾公開，該平台單晶片整合了效能領先業界的APU（AI處理器）。

聯發科另贊助20套最新終端AI開發平台供提案團隊申請，參與賽前培訓課程者可以NeuroPilot應用構想向聯發科提出申請，將選出20隊優秀的提案團隊贊助AI開發平台軟硬體；決賽另設有決賽獎金六萬元，獎勵三組傑出的應用提案。