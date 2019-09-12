　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

理財周刊／陸股即將築底完成　用ETF投資陸股

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／理周教育學苑

Ｑ：國際局勢動盪不安，陸股也受嚴重波及，綜觀上証指數下跌後，在8/6及8/15日Ｋ線有收腳現象，表示下方支撐力道強勁，經過兩周時間價格墊高，目前即將挑戰7/2高點3,048，從技術線型來看，只要這個高點突破，等同於日線Ｗ底完成，未來將有一段不錯的行情，面對陸股未來機會，台灣投資人要如何才能從中獲利呢？

Ａ：中國股市發行的股票主要可分為人民幣普通股票(Ａ股)、人民幣特種股票(Ｂ股)及在香港上市的Ｈ股。目前中國有上海交易所與深圳交易所兩大交易所，提供投資人交易股票，交易所會依投資人身分不同，區分Ａ股與Ｂ股市場，Ａ股市場的參與者為中國境內合格投資人，Ｂ股的參與者則無限制，由於近年來中國政府對境外投資者買賣陸股有諸多限制，國外投資人很難直接參與陸股買賣，在台灣，最簡單投資陸股的方式是購買陸股ETF。

目前在台股掛牌的中國ETF投資標的包含上證50指數、滬深300指數、A50、MSCI中國Ａ股及深圳中小等，不同標的投資的內容物也不同。上證50指數主要投資上證前五十大公司，以金融股為主；滬深300指數則是投資上海及深圳前三百大公司；A50投資上海及深圳前五十大公司，也是以金融股為主；MSCI中國Ａ股投資標的為符合滬港通或深港通市值佔前85％公司；深圳中小則投資前一百名深圳中小企業為主，且科技股成分偏高。

請繼續往下閱讀...

陸股ETF依據操作方式可分為原型、正二、反一等三大類，原型會直接反映投資標的漲跌；正二是指兩倍槓桿做多，多頭行情來臨時獲利較多；反一是一倍槓桿做空，主要用在操作空頭市場。

如果陸股築底完成，未來將有一到兩年的多頭格局，透過陸股ETF操作，放眼世界市場，也不失是一個不錯的選擇。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》994期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw
 

ET快訊
父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書
女星爆偷情對話「勾引男友兄弟」討金援！　IG爆氣全攤牌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

機車貨物稅減徵初步方向出爐！購買環保車機車　優惠再加碼

鬆綁！姪子「繼承」的不動產　房地合一稅可選擇舊制

日圓匯價持續走低　外匯專家提醒：能否持續走貶還是未知數！

夜市200元抵用券下周一上路！　記得向旅宿業者領取可到79個夜市消費

影／房產達人：雙北市永和、三重、新店　自住投資兩相宜

寵愛毛小孩　台灣小妞別到日本買飼料　帶回國會被罰1萬元

亞馬遜等51位企業CEO聯署呼籲制訂全美用戶隱私法　倡隱私權者斥動機不單純

郭台銘退黨效應？　富智康股價暴漲近三成

商業周刊／拒西進拚到亞洲最大　不銹鋼管王的員工開超跑哲學

退黨不棄鴻海！郭台銘持股133萬張維持不變　8月未加減碼

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

《Running Man》見面會還要找間諜！　9週年《沒有你不行》開場曲一下就想哭

保全爸撿二手書「塗立可白重複用」　 不願孩打工...兒女爭氣考上台、政大

每個票都要刷卡！司機不滿學生投幣　「90秒飆7句髒話」客運乘客錄影投訴

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

上課囉！蔡英文老師接地氣教學 教你中秋節、柚子的英文怎麼說

機車貨物稅減徵初步方向出爐！購買環保車機車　優惠再加碼

鬆綁！姪子「繼承」的不動產　房地合一稅可選擇舊制

日圓匯價持續走低　外匯專家提醒：能否持續走貶還是未知數！

夜市200元抵用券下周一上路！　記得向旅宿業者領取可到79個夜市消費

影／房產達人：雙北市永和、三重、新店　自住投資兩相宜

寵愛毛小孩　台灣小妞別到日本買飼料　帶回國會被罰1萬元

亞馬遜等51位企業CEO聯署呼籲制訂全美用戶隱私法　倡隱私權者斥動機不單純

郭台銘退黨效應？　富智康股價暴漲近三成

商業周刊／拒西進拚到亞洲最大　不銹鋼管王的員工開超跑哲學

退黨不棄鴻海！郭台銘持股133萬張維持不變　8月未加減碼

中職／連續8場出賽無失分　王鴻程：不要投太閃

機車貨物稅減徵初步方向出爐！購買環保車機車　優惠再加碼

張懷秋前一天「臨時取消錄影」！　全為愛紗...被讚超義氣

王麗雅套UGG雪靴增高　預約雪季旅行

搶救男方不孕！專家推「護精必吃」4大營養...多嗑肝臟＝活動力爆強

父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書

不斷更新／兄弟打線發威再添4分　3局擴大領先7比0桃猿

日職／王柏融板凳做好坐滿　火腿4比2樂天中斷2連敗

中國版尼斯湖水怪？ 三峽大壩驚見巨型神秘生物在戲水

22歲就存到第一桶金　7年級建商大方談3成功祕訣：我不是富二代

財經熱門新聞

中華電搶先！五大電信iPhon..

日圓匯價跌破8月以來新低　換新..

京華城342億標售　年底熄燈

快訊／郭台銘退黨選總統！夏普聲..

專選冷門投注站買彩券　中大樂透..

台南中年男花700元買威力彩獨..

圖解定存　這些事你一定要知道

美股漲！中方豁免美16品項關稅

加油要快！下周汽柴油價格預估將..

納智捷未見起色　官方證實董座辭..

接不到訂單...華映處級領不到..

民眾刷卡繳罰款　10月起要繳手..

夜市200元抵用券下周一上路！..

汽機車貨物稅減徵　192萬台汽..

更多熱門

相關新聞

貨幣寬鬆　外資反手買超

全球被動式基金ETF規模持續膨脹，將有部分ETF資金流進市場，權值股下檔支撐轉強，足以讓加權指數維持高檔震盪，但不易突破11000點。

理財周刊／30年一次大機會

中秋連假到！台股量縮震盪　收盤上漲37點守住10,800點

大立光開盤漲2.31%　台股站上10,800點

台積電、鴻海拉抬！台股尾盤由黑翻紅　三大法人合計買超43.84億元

關鍵字：

理財周刊股市

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

郭台銘退黨！國民黨黨紀處分「哪一點對不起你？」

快訊／郭台銘退出國民黨　「不會眷戀這個政黨」

鳳梨被轟渣男「亮身分證」反擊

美魔女大胃王驟逝　曾10min嗑完11片披薩

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯170元

索羅門總理：台灣對我們完全沒用

手機行放屁炸屎漿！「土色泥水」沿小腿流下

宋慧喬私下看宋仲基照片　證據曝光⋯網看哭了

陳子玄為兒子忍痛簽切結書　醫生：遲緩兒

郭台銘退黨聲明全文！痛批國民黨遭迂腐常委把持

iPhone 11價格親民　網激推：真香

琵琶最快明生成！2地區將變天灌雨一周

更多

最夯影音

更多

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面