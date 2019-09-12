理財周刊／陸股即將築底完成　用ETF投資陸股

文／理周教育學苑

Ｑ：國際局勢動盪不安，陸股也受嚴重波及，綜觀上証指數下跌後，在8/6及8/15日Ｋ線有收腳現象，表示下方支撐力道強勁，經過兩周時間價格墊高，目前即將挑戰7/2高點3,048，從技術線型來看，只要這個高點突破，等同於日線Ｗ底完成，未來將有一段不錯的行情，面對陸股未來機會，台灣投資人要如何才能從中獲利呢？

Ａ：中國股市發行的股票主要可分為人民幣普通股票(Ａ股)、人民幣特種股票(Ｂ股)及在香港上市的Ｈ股。目前中國有上海交易所與深圳交易所兩大交易所，提供投資人交易股票，交易所會依投資人身分不同，區分Ａ股與Ｂ股市場，Ａ股市場的參與者為中國境內合格投資人，Ｂ股的參與者則無限制，由於近年來中國政府對境外投資者買賣陸股有諸多限制，國外投資人很難直接參與陸股買賣，在台灣，最簡單投資陸股的方式是購買陸股ETF。

目前在台股掛牌的中國ETF投資標的包含上證50指數、滬深300指數、A50、MSCI中國Ａ股及深圳中小等，不同標的投資的內容物也不同。上證50指數主要投資上證前五十大公司，以金融股為主；滬深300指數則是投資上海及深圳前三百大公司；A50投資上海及深圳前五十大公司，也是以金融股為主；MSCI中國Ａ股投資標的為符合滬港通或深港通市值佔前85％公司；深圳中小則投資前一百名深圳中小企業為主，且科技股成分偏高。

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陸股ETF依據操作方式可分為原型、正二、反一等三大類，原型會直接反映投資標的漲跌；正二是指兩倍槓桿做多，多頭行情來臨時獲利較多；反一是一倍槓桿做空，主要用在操作空頭市場。

如果陸股築底完成，未來將有一到兩年的多頭格局，透過陸股ETF操作，放眼世界市場，也不失是一個不錯的選擇。

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