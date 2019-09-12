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中秋連假到！台股量縮震盪　收盤上漲37點守住10,800點

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▲▼ 股市,投資,證券市場,交易大廳 。（圖／記者張一中攝）

▲ 台股今日收盤上漲37點。（圖／記者張一中攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（12）天早盤受到美股激勵開高，雖最高一度來到10,862點，但後來呈量縮狹幅震盪格局，終場收在10,827點、上漲37點、漲幅0.34%，成交量1,164.84億元。

台股三雄中，股王大立光（3008）收在3995元、上漲2.44%；鴻海（2317）以76元坐收，上漲2.01%。台積電（2330）則開高走低，收盤小幅下跌0.19%、收在262.5元。

請繼續往下閱讀...

觀察蘋概股表現，不少個股在開高後由紅翻黑，像是玉晶光（3406）收盤下跌1.16%、緯創（3231）、友達（2409）、康控-KY（4943）、聯詠（3034）、群創（3481）等皆開高走低。

另一方面，南電（8046）、健鼎（3044）收盤漲逾5%，台郡（6269）、和碩（4938）、可成（2474）、瑞昱（2379）、穩懋（3105）、聯發科（2454）等也維持上漲走勢。

台新投顧副總黃文清表示，面對即將到來的中秋連假，讓台股量能明顯萎縮，預期要等到假期結束、資金回流之後，才能有另一波行情，且認為台股後續仍有機會再創一波高峰。

在未來的觀察重點，黃文清指出，可關注20號蘋果新機銷售數字，這將影響蘋概族群的營收、拉貨力道以及成長動能。除非20號之後的iPhone銷售有明顯好成績，否則對蘋概股的激勵都不大。

此外，下周美國即將舉行利率決策會議，以及中美貿易戰協商等因素，都將影響全球金融市場走勢，後續也必須觀察國際股市走向，以及台股的連動反應。

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