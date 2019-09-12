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理財周刊／30年一次大機會

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

明年總統大選，兩岸關係也陷入緊張，中共海旅會宣布從八月一日起禁止大陸民眾來台自由行。儘管如此，香港一家線上旅遊體驗預訂平台，看準台灣位居亞太樞紐位置，決定擴大在台投資，並因為看中台灣人才，大舉招兵買馬，預計年底前要招募二百人。

台灣人愛用的LINE，也選擇在台灣擴大投資，繼今年三月增資台灣連線金融科技股份有限公司暨轉投資設立連線商業銀行股份有限公司，共新台幣四八．二五億元外，再加碼新台幣三十億元。這項投資案是之前在台灣舉辦首場海外媒體見面會時，LINE共同執行長暨企業文化長慎重熩(Jungho Shin)公布的，他表示重視台灣市場，加碼資金將在台灣用於投資具有潛力的外部夥伴、加速新服務的拓展，並持續大舉招募人才。

外來投資者對台灣有信心，台灣自己的CEO也是如此，在KPMG安侯建業會計師事務所公布的《2019台灣CEO前瞻大調查》中，有七八％的CEO對台灣未來三年景氣發展具有信心，較去年的三六％大幅提升，主要是中立觀望態度由去年五六％下降為一六％，轉為具有信心。KPMG解釋，「主要是因為中美貿易戰的影響，許多台商回流投資、供應鏈移回台灣等，以及境外資金回台的專法通過，對台商而言稅率確實優惠、具有誘因，加上台灣明年要大選，政府會推出許多政策利多，使得CEO的景氣信心大幅提升。」

請繼續往下閱讀...

台商回流投資的確是一劑強心針，促進投資，更提高就業機會。國際大廠如微軟、Google、IBM也宣布來台投資計畫或設立創新研發中心，都顯示看好台灣未來。

一九八○年代，美國與日本的貿易戰，打散了日本的供應鏈，也間接造就亞洲四小龍，貿易戰是三十年一輪的大事，這次美中貿易戰又將會有一番洗牌，從以上諸多跡象看起來，台灣都是站在有利的位置。

晶華董事長潘思亮就表示，這是三十年來的大契機，因中美貿易戰造成供應鏈的調整，最直接受惠的是越南，台灣可能排第二，他認為可以看到台灣未來每年有多出一％至二％GDP的成長。

我認同潘思亮所說的，面對三十年來難得的大契機，政府如果可以因勢利導，打出好牌，就能帶領台灣走向經濟繁榮的一片天。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》994期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw

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