原來面膜要這樣敷！不NG「前、中、後小撇步」大公開

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你每次敷面膜都是直接撕開就敷上去嗎？其實這是NG的做法，「敷面膜」是一大學問，從敷面膜前、到敷面膜時、再到敷完後，都有要注意的事，趕快來看看不NG「前、中、後小撇步」是什麼！

▲想要擁有好肌膚，面膜這項保養工作一定少不了。（圖／CFP）



#敷面膜前

首先在敷面膜前，一定要先卸妝、徹底清潔臉部，而且要用溫水洗臉，洗完臉後不要直接把面膜打開來敷，最重要的小撇步就是「先使用化妝水、精華液做基礎保養」這樣面膜保養的效果會更好，另外記得，洗完臉後要馬上敷面膜，因為此時的毛孔張開，水分與營養能快速被肌膚吸收，不要東摸摸西摸摸耽誤了敷臉最佳時間。

#敷面膜中

大家都知道面膜的最佳黃金時間為15分鐘，但敷面膜時很容易忘記時間，常常看劇看到忘記時間，一定要訂鬧鐘，不要超過20分鐘，否則皮膚不但不會滲透更多養分，反而還會變得乾燥，有些人也很喜歡邊敷面膜邊聊天，敷面膜時不NG的小撇步就是「不做表情」，因為一旦大笑會使面膜移位，造成皮膚吸收不均，甚至還有可能會使細紋找上門。

#敷面膜後

很多人敷完面膜後就覺得大功告成，把面膜丟了就直接繼續玩手機，很多人不知道，其實後續保養也是一大關鍵，因此敷完後的小撇步就是「用乳液或乳霜鎖住養分 」，若是養分沒有鎖住，等於剛剛的面膜就白敷了，所以一定要擦乳液或乳霜把精華通通包覆住，也可以用冷毛巾濕敷5分鐘，促使毛孔收縮、收斂皮膚。

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