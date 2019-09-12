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「三低」環境有利債券市場表現　法人建議布局投資等級債

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▲▼投資，集保所。（圖／pixabay）

▲ 低利率、低經濟成長和低通膨環境下，將有利於債券市場表現。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

歐洲央行今（12）日將召開會議，市場預期歐洲央行將可能修正前瞻指引、調降利率、分級存款利率，或重啟資產購買計畫，然而近來也有些歐洲國家對於寬鬆政策開始出現分歧，財政政策不確定性依然未市場增加變數。

保德信投信表示，自全球央行轉向寬鬆政策，加上全球經濟成長趨緩，在低利率、低經濟成長和低通膨環境下，這將有利於債券市場表現，尤其是投資債券特別受市場青睞

請繼續往下閱讀...

保德信基金經理人毛宗毅表示，全球經濟動能成長趨緩，經濟成長有望於明年回溫，但貿易戰和科技制裁對全球商業活動產生影響，市場續行力存在變數。市場不確定性高，全球央行貨幣政策轉向，8月份至今有逾20個國家央行降息，且多數新興國家加入降息行列。美國聯準會也考量全球景氣趨緩、貿易不確定性和低通膨和三大因素，影響美國聯準會政策轉向，毛宗毅認為未來美國聯準會仍有降息空間。

國泰證券表示，根據彭博社於8月底美國利率期貨市場隱含的降息機率預測，自2019年9月開始的半年期間內，市場預期至2020年1月會議降息的兩碼（含）以上機率高達9成以上，綜觀利率倒掛時間更長且幅度加劇，顯示市場對於經濟前景抱持著較悲觀的態度。

毛宗毅分析，美貿易爭端已進入非理性之爭，已在全球經濟埋下不確定因子，加上川普不定時言論引起市場恐慌。根據過去資料統計，當市場出現重大事件如科技泡沫、911事件、金融危機、美債降評、歐債危機、貿易升溫等重大利空時，美國投資級債券於重大危機平均報酬表現為3.6%，平均報酬表現分別遠優於美國高收益債券、美股的-2.9%、-14.0%，且其正報酬率為100%。

此外，國泰證券指出，投資級債在不確定性偏高之時具有較高的保值抗跌能力，投資人不妨以較保守的態度進行資產配置適度調整，適度提升信用風險相對穩健的標的，在目前市況不明朗情勢下，投資級債依然可以做為投資組合的核心配置，建議可適時布局以成熟國家優質企業或是具有國營背景的新興市場企業美元計價的投資等級債，於承擔較小的風險下取得資產抗跌和利息的保護。

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