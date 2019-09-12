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北科大竊案偵破！慣竊心機重　換6趟小黃逃300公里

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記者張君豪／台北報導

台北科技大學8月20日晚間驚傳遭竊賊闖空門，警方指出，北科大內包含分子科學工程系館、綜合科館兩處辦公室遭人闖空門，竊賊破壞門鎖進入辦公室內，竊取放在抽屜內的公款新台幣7千多元及79萬餘元。轄區大安警方12日宣布偵破，落網張姓竊賊「心機重」，行竊前從高雄搭客運北上換乘捷運、犯案後連換6趟計程車再換開自己愛車逃離，卻難逃法網。

▲大安警方今12日偵破日前台北科技大學校內竊案。（圖／記者張君豪攝）

▲大安警方今12日偵破日前台北科技大學校內竊案逮捕張姓竊嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安警方今12日偵破日前台北科技大學校內竊案。（圖／記者張君豪攝）

▲台北科技大學校內竊案張姓竊嫌遭監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區大安警方指出，北科大內監視器裝設並不完善，警方調閱歹徒出入校園內監視器動線出現漏洞，目前正循線擴大調閱，已鎖定一名可疑男子將深入追查。警方指出，竊賊知道系館內活動、人事公款存放地點，不派除是內賊所為。

▲大安警方今12日偵破日前台北科技大學校內竊案。（圖／記者張君豪攝）

▲大安警方今12日偵破日前台北科技大學校內竊案，偵查隊長車宇基說明案情。（圖／記者張君豪攝）

大安警方事後調閱監視器擴大追查，發現這名竊嫌手法相當熟練，當晚潛入台北科技大學後，隨機闖入教職員辦公室後以工具破壞抽屜搜刮，得手後搭乘計程車逃逸，企圖規避警方查緝。

專案小組成員過濾監視器發現，這名慣竊從台北到新北、桃園、中壢、台中途中換搭6趟小黃，警方研判這名慣竊想藉換搭車輛規避警方調閱監視器，但警方耐心過濾近3周監視器畫面，鎖定40歲、有多項前科的張姓竊嫌當天凌晨在台中五權西路下車後換開自己的轎車返回高雄住處。

▲大安警方今12日偵破日前台北科技大學校內竊案。（圖／記者張君豪攝）

▲大安警方在張嫌住處起獲60餘萬元贓款。（圖／記者張君豪攝）

警方據此掌握張姓竊嫌住在高雄市，立刻向法院聲請搜索票、拘票後南下登門逮捕張嫌，張嫌與父母、妻兒同住，看到警員上門似乎並不意外，警方當場逮捕張姓竊嫌並在他臥室起獲贓款約60萬元。

張嫌落網供稱，因為遭朋友欺騙投資骨灰罈、靈骨塔等多層次傳銷負債累累，才會鋌而走險行竊還債，但警方發現他經常闖入機關、學校行竊，懷疑他犯案不只一件，北市大安警分局呼籲有受害之各大專院校出面協助指證，警方將全力協助偵辦調查。

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