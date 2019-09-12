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蘋果股價漲逾3%市值突破1兆美元！　大立光開盤漲2.31%...台股站上10,800點

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▲▼股市。（圖／記者張一中攝）

▲ 台股今開盤即站上10,800點。（圖／記者張一中攝）

記者李瑞瑾／台北報導

蘋果除了新產品發布之外，也受到中方對美釋出善意激勵，股價大漲3.18%，市值突破1兆美元，中美關係的緩和也讓美股四大指數11日全面收漲。台股蘋概股今（12）日也幾乎開高，大立光更漲逾2%，指數以10,830點開出、上漲40點。

蘋概三雄今日全數開高，股王大立光（3008）開在3990元、上漲2.31%；台積電（2330）開在265元、上漲0.76%；鴻海（2317）以75元開出，上漲0.67%。

請繼續往下閱讀...

蘋概股今日多數開高，包括可成（2474）、台郡（6269）、嘉聯益（6153）、康控-KY（4943）、穩懋（3105）、玉晶光（3406）、聯發科（2454）等開盤皆走揚。

美中貿易談判10月即將登場，中方為釋出善意於11日首度宣布對美輸中產品報復性關稅的豁免清單，包含針對蝦苗、潤滑油、飼料用魚粉等16項消費商品，將從17日起實施豁免關稅，解除自2018年7月開始加徵的25％關稅，美股蘋果、波音領漲，微軟、蘋果市值突破1兆美元，而蘋果是自2018年以來市值首度突破兆元。

美股道瓊上漲227.61點，收27137.04點、漲幅0.85%；那斯達克指數上漲85.52點，收8169.68點、漲幅1.06%；標普 500 指數指數上漲21.54點，收3000.93點、漲幅0.72%；費城半導體指數上漲23.04點，收1606.19點、漲幅1.46%。

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