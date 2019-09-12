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謝金河：面板產業苦撐待變　很可能是百年來最慘的「慘業」

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▲▼財信傳媒董事長謝金河出席工商協進會講座並演講。（圖／記者陳政錄攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者陳政錄攝）

記者趙正瑋／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河日前在臉書以「面板產業不堪回首憶當年！」為題發文指出，面板產業經曾和半導體並稱兆元產業，友達跟奇美號稱是面板雙虎。如今，面板產業已殺得見骨，兩隻兩虎現在連貓也不是。全球面板廠今年只有大陸的京東方賺錢。台灣的面板產業只能且戰且走，苦撐待變。

謝金河指出，在盛況空前的時候，奇美的許文龍曾忍不住說：這是百年來最好的產業！誰也沒想到，這個百年最好產業，很可能是百年來最慘的「慘業」。

請繼續往下閱讀...

謝金河提到，友達的ADR在2002年5月以每股11.57美元（新台幣363元）在紐約交易所掛牌上市，那時友達股價漲到79.5美元，ADR最高漲到25.93美元（新台幣813元），今年友達ADR最慘跌到2.16美元（新台幣67元），股價跌到高峰時期的十分之一都不到。

謝金河回憶，面板廠廣輝先是併入友達，仁寶的統寶最後斷尾求生，奇美與群創合併，本來群創光電有郭董當後盾，但仍不敵大環境的頹勢。而且，今年從大尺寸轉向中小尺寸的華映也倒下。

謝金河也指出，這兩年災難輪到南韓，以50吋大面板為主的LGD去年股價大跌41%，本業出現虧損，LG Display今年首季本業虧損1320億韓元，轉入OLED的三星顯示器部門也出現虧損。

最後，謝金河指出，全球面板廠今年只有京東方賺錢，今年上半年，京東方營收550.39億人民幣（約新台幣2,450億元），股價4.01元人民幣（新台幣17.8元），市值1388.2億人民幣（約新台幣6,180億元），反應67倍本益比。台灣的面板產業只能且戰且走，苦撐待變。

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