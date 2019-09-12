美股漲！中方豁免美16品項關稅　川普稱「中國退讓」被反譏：膚淺分析

▲對川普（Donald Trump）來說，中國這次釋出的善意其實是因受到衝擊而退讓。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

隨著中國宣布豁免對部分美國產品課徵的報復性關稅，美股當地時間週三（11日）擺脫前2日的疲態，3大指數皆上漲。市場也比表現出對於美中貿易戰的巔峰戰火轉趨緩和的期待。

道瓊指數上漲227.61點，或0.85%，收在27137.04點；那斯達克指數上漲85.52點，或1.06%，收在8169.68點；標準普爾500指數上漲21.54點，或0.72%，收在3000.93點。

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美中貿易談判10月即將登場，中方為釋出善意於11日首度宣布對美輸中產品報復性關稅的豁免清單，包含針對蝦苗、潤滑油、飼料用魚粉等16項消費商品，將從17日起實施豁免關稅，解除自2018年7月開始加徵的25％關稅。

中方表示這是為了因應貿易戰作出的全盤可量；然而川普卻在推特上宣稱，中國會作出這樣的決定是因為，課徵報復性關稅已經打擊到中國的供給產業鏈，甚至因為許多公司已經或將要離開，對中國造成的損失很影響巨大。

儘管川普接受媒體採訪時也肯定中方釋出的「善意姿態」，但在推特發表的言論立刻遭到反擊。中國官媒《環球時報》總編胡錫進當天就推文回應，「他（川普）中國經濟的理解顯然是基於道聼塗説。相信偉大的美國總統能夠意識到這種膚淺的分析，而美國主流社會不會被這種分析所誤導。」