影／中華電搶先公布！iPhone 11資費「0元可入手」　五大電信＋電商優惠一覽

▲iPhone 11 Pro的新色「夜幕綠」詢問度最高。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方、余弦妙／綜合報導

蘋果11日發表iPhone 11系列手機，推出3款全新機種，2款主打高階3鏡頭設計，還首度降價出現「2字頭」，台灣列入首波名單，將於20日開賣。5大電信業、3C通路、電商等相繼祭出優惠，11日陸續開放預購，中華電信更搶先於晚間突襲公布資費方案，最低月繳999元4G吃到飽，iPhone 11 Pro Max可0元入手。

【五大電信】

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●中華電信

中華電11日晚間搶先宣布iPhone 11全機型購機優惠資費，其中以大4G購機方案（36個月），月繳999元，搭配指定舊機換新機方案、行動VIP等優惠，就能0元入手iPhone 11 Pro Max（64GB），享行動上網吃到飽、最大網內免費講。

iPhone 11 Pro Max（64GB）專案價2萬8300元、iPhone 11 Pro（64GB）只要2萬4300元，iPhone 11（64GB）專案價1萬3300元，並提供22家指定銀行享24分期0利率，讓果粉輕鬆入手新iPhone。

12日下午3時起開放iPhone 11系列3新機網路預約，截至19日深夜11時59分59秒止；20日上午8時全台540餘間指定門市，以及中華電信官網也會正式開賣。

●遠傳電信

遠傳11日上午11時就開放線上預約，3小時統計下來，iPhone 11 Pro預約占比高達66%，容量則以256GB為最多用戶選用，占預約量接近65%，其中「夜幕綠」新色人氣超高，最受預約用戶青睞，獲得5成以上選定，其次為金色約3成；iPhone 11則因價格親民，不少人登記綠色、紫色新色，容量以128GB最多。

同時推出網路門市加碼限定，登記並申辦成功者，即可獲得原廠配件購物金3000元，還可再抽Apple Watch S4免費帶回家。

●台灣大哥大

11日起開放全台myfone門市預約登記，網路門市、myfone購物也將於13日晚間8時開放iPhone 11系列限量預購。特別邀請去年10月底前申辦「新代代迎新」的用戶「回娘家」提前升級續約，將可享有優先配貨，iPhone 11系列新機最高可折1萬5000元。

▲市場分析師認為，這次蘋果推出新iPhone將帶動強大的換機潮。（圖／路透）



●台灣之星

推出iPhone 11系列新機優惠，只要在官網、門市登記就可抽獎，以iPhone 11的折價金額進行折價，相當於用iPhone 7的專案價格帶走最新iPhone 11。首批消費者享手機保證開賣後7天內取貨，沒有抽中的消費者仍可擁有台灣之星首創的「買貴退差價」最低購機保證。

老客戶也有「年資愈高手機折扣愈多」，既有用戶續約月租999元（含）以上資費方案，綁約36個月，年資滿2年至4年，手機專案價直接減2000元；年資滿5年以上，手機專案價直接減5000元。並可同享抽獎資格。

●亞太電信

推出「iPhone搶11」限時限量預購活動，iPhone 11只要月付999元（30期），就能帶回家，iPhone 11 Pro系列也只要9999元，限量30名。活動現場就提供iPhone 11（256GB）20支、iPhone 11 Pro Max（256GB）3支、iPhone 11 Pro （256GB）7支，共30個名額。預購活動現場公告機款規格、顏色，採先排先選制。

亞太電信並指，凡新申辦、攜碼及符合續約資格的用戶，都可參加預購活動，優惠專案須預繳3萬元，一人限辦一門，限時限量預購現場須先繳交 9999元的訂金，預購iPhone 11的用戶，訂金可於交機時折抵預繳款或手機專案價。

【電商通路】

●東森購物

11日晚間6時起開放預購，搭配9/9～9/15指定刷聯邦卡分期滿3萬5000享3500刷卡金回饋（限額20名），以及9/14當天Line在晚上8至0時限時快閃4%回饋，以iPhone 11 Pro Max來說，共計可現省5596元；原價2萬4900元的iphone 11 64G也折價近4500元。

●蝦皮商城

11日中午12時與晚間6時以1蝦幣價格開賣「VIP快速通關券」，持「VIP快速通關券」用戶不但可於9/13開放預約當日提前一般用戶1小時預約最新iPhone 11系列，還能享500蝦幣回饋；13日中午12時則開放全用戶預約，選擇「蝦皮24h」登記預約，可獲得500元折扣碼，開賣後折抵使用，搭配「線上手機回收」，回收金享最高57%加碼，完成舊換新最高再享1500蝦皮折扣碼補助。

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