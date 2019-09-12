遠見／台灣年輕人闖世界　四大能力打造圓夢方程式

文／林讓均

秋意漸濃，許多年輕人踏出校園，開啟不一樣的人生旅途。在這當中，有人驚喜、有人不安，當你面臨抉擇時，有一群年輕人已站上世界舞台，樂於分享心路歷程。借鑑他們的夢想方程式，你也能闖出更多精采！

6月高唱驪歌之後，鳳凰木灑落的一地火紅，被早來的秋風捲得不知去向，剛離校的學子揚帆了嗎？

今年大學畢業季時，各大專院校如常邀來許多名人演講，想在畢業生離校前，多給他們幾件「闖世界」的神兵利器。

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但今年度最被社群媒體瘋傳、最引發年輕人共鳴的畢業致詞，並非以往的大老級知名企業家的致詞，而是有「屏東女孩」之稱的旅美設計師江孟芝，與中興大學創校100週年以來、最年輕畢業致詞人何則文。

挫敗鍛鍊出智慧 勇闖世界

這幾位大約畢業10年的年輕人，都出身困頓，曾被貼上「單親家庭」「問題小孩」的負面標籤。

他們的演講，講的不是成功，而是一路成長的挫敗體驗，甚至有幾許暗黑情節。但他們的人生故事之所以勵志，就在於奮力扭轉逆境、努力打出好牌的一身硬氣。而且，他們都以從挫敗中鍛鍊出的智慧，為階梯、為兵器，登上了國際舞台。

本期《遠見》也訪問獲選全球百大女DJ的趙心蕾，及在國際伸展台上竄升最快的台灣服裝設計師江奕勳，談談他們闖世界的心法，希望整理出一套畢業獻禮，送給社會新鮮人。

不過，在邁出第一步前，年輕人心裡也應該有一本世界職涯地圖，從中找到自己位置。

「海外職缺五年增三成！往外走，『薪情』明顯比較好！」104獵才招聘暨人才經營事業群資深副總晉麗明指出，以104求職資料庫來看，台灣社會新鮮人整體月薪中位數為3.1萬，但如果到海外工作，新鮮人的中位數卻高達5.3萬元，一個月足足多出七成。

其中，又以紐、澳所屬的大洋洲為最高，月薪中位數7.4萬元；美加地區其次、為7.3萬元，第三名為歐洲、5.5萬元。

值得關注的是，社會新鮮人的東南亞第一份薪水，今年有顯著成長，從去年的月薪中位數5萬元，上升至5.25萬元、一口氣漲5％。

東南亞薪資水準已與諸如日本、韓國的第一份月薪5.3萬元、相去不遠，更連續兩年超越中國大陸（今年5萬元）。

南向工作，熱度確實正在飆升。從求職現場（月平均工作數）來看，雖然中國大陸占海外職缺過半、約57％，但較2015年近75％相比，五年內滑落逾兩成。

東南亞成為海外發展熱點

相對地，與2015年相比，東南亞的職缺幾乎翻倍成長，2019年月平均工作數創新高、7600個職缺；2015年只約4130個，成長約85％。雖然東北亞、美加地區的工作職缺也翻倍成長，但每月開缺仍未破千。

「東南亞，已被不少台灣年輕人列為海外發展的主舞台！」晉麗明觀察，青壯年（25～34歲）至東南亞求職意願為全年齡最高，約27％想到東南亞工作。

而35～39歲的南向求職意願也大幅提升、今年增長至25％，相對2015年的15.6％，飆升近10個百分點。不過，他提醒，東南亞的工作職缺還是以製造業為大宗，需求大量業務、工程師與工廠主管。

四能力：國際眼、專業技、行動力、策略腦

總結來說，不管到天涯海角，闖世界的圓夢方程式都包含四種能力：國際眼、專業技、行動力與策略腦。

「不要以為做藝術的，就能率性，想要機會，一樣得拚命爭取！」生長於台灣、紐約視覺藝術學院（SVA）動畫系主任巫香瑾（Hsiang Chin Moe），在景美女中畢業後赴美，以35歲的年紀就坐上現職，打破該校「老白男」領政的長期結構。

她坦言，當初申請系主任職缺，也覺得不可能，但「把資料寄出去就對了！」沒想到，真的雀屏中選，其實在職涯中她不知投過多少履歷與作品競賽，早就養成「隨時出手」的奪標起手式。

巫香瑾提醒，闖世界的新鮮人得用心去建立人脈，「主動開口」就是敲門磚。也別忘了，隨時保持謙和、彼此有正向回饋，才能讓人脈不是拋棄性使用，真正成為身心靈的補給站。

「闖江湖，要冒險，卻不能犯險！」晉麗明表示，年輕人要有產業鏈的思考，看看產業的垂直與水平布局，才會知道自己可能的位置在哪裡，依此擴充職能、知所取捨。

年輕人，準備好去闖世界了嗎？記得帶上《遠見》這套畢業獻禮，祝福大家在自己的時區中，都能鵬程萬里！

【本文摘自遠見雜誌9月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】