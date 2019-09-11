前五大行之一　合庫爭取房貸規範鬆綁　政策性放款不計入限額

▲合庫金董事長雷仲達。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

合庫金董事長雷仲達今(11)日表示，將爭取房貸可以再鬆綁，希望可以爭取政策性的房貸，例如以房養老、青年安心成家等，可以不計入銀行法限制當中。

根據銀行法72條之2規定，銀行承做房貸餘額不可以超過存款以及金融債的三成的天花板。金管會已經鬆綁，都市更新、危老重建等，就可以不計入房貸的之中。

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根據金管會統計，合庫至今年上半年底房貸的餘額4,998億元，位居前五大房貸銀行之一。雷仲達表示，合庫現在房貸的比重28.5%左右，但甚至一度到29%，還好金管會有調整相關的規定。但是合庫還是希望房貸規定可以再鬆綁，像是政策性房貸包含以房養老、青年安心成家等，也可以不計入。因為政策性房貸是政府希望銀行可以配合積極推動，但是如果計入銀行法的規定的話，有天花板限制在，銀行配合政策也會變得小心翼翼，所以希望可以適度放寬，讓銀行得以配合政府政策。

此外，合庫也名列系統性重要銀行（D-SIBs），俗稱大到不能倒銀行，在112年以前資本適足率及各類各類資本要增再增提4%，包含普通股權益、第一類資本及資本適足率，讓名列其中的銀行增資壓力大。

雷仲達表示，被選為系統性重要銀行是榮譽也是責任，也非常感謝金管會從善如流，調整消貸及房貸風險全數的計算方式，初步估算，合庫的風險性資產大減1,000億元，增資的壓力減輕了不少。

雷仲達表示，銀行的規模都差不多，彼此間競爭激烈到不行，對手可少提4%的資本，系統性銀行成本墊高很多，讓合庫很難跟別人競爭，希望金管會能再給一些優惠，或者資本不要一下提這麼高，會在與金管會見面溝通時，提出建議。