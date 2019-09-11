機車汰舊換新減徵貨物稅4000元　142萬輛機車已受惠

▲機車。（圖／記者李毓康攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

行政院明（12）日將要討論貨物稅與印花稅調整，其中受到外界關注，就是150CC以下的機車減徵貨物稅的議題。實際上財政部自105年已經推動汽機車汰舊換新減徵貨物稅的政策，據統計，自105年1月至今年7月底，已經有192萬輛汽機車已經受惠、核退的金額達到305億元，機車數量已經達到142萬輛，金額達到56億元。

根據貨物稅條例第12條規定，105年1月起針對汽車、機車等汰舊換新可以減徵貨物稅，其中出廠6年以上的汽車、出廠4年以上的機車汰舊換新，小客車、小貨車以及客貨兩用車可以減徵5萬元、機車減徵4,000元，鼓勵民眾汰舊換新買新車，減少空氣汙染、落實環保。

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根據財政部統計，從上路至今年7月底止，核退汽車的數量49.9萬輛，核退金額248億元、機車核退數量已經達到142萬輛，核退金額達到56億元，共計192萬輛，核退金額達到305億元。

節能家電減徵貨物稅 今年貨物稅恐短徵

此外，今年節能家電包含新冷暖氣機、電冰箱和除濕機等，最高可退貨物稅2,000元，根據財政部統計，自6月15日上路以來至今，已經核退的台數共計33萬4,711台，核退金額也達到了5.58億元。以及汽柴油大貨車汰舊換新退稅額度減徵新車貨物稅最高達40萬元，受惠的車輛也達736輛，核退的金額達到2.3億元。

因為今年6月上路的節能家電減徵貨物稅，根據財政部今日也公布了稅收統計，其中8月ˋ貨物稅實徵淨額為148億元，較去年同期減少了12億元，減少幅度7.3%，累計前8月的貨物稅實徵淨額為1,176億元，較去年同期減少30億元，減少幅度2.5%。

根據財政部的預算數，今年估計貨物稅稅收為1,811億元，目前僅達到預算的64%，財政部認為，今年要達到目標恐怕有困難，也就是可能會短徵。