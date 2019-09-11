純網銀「金金分離」爭議找金管會溝通？　兆豐董座張兆順：會改再聊

▲兆豐金控董事長張兆順。（圖／記者季相儒攝）

記者吳靜君／台北報導

金管會與兆豐金近日因為純網銀的董兼派任要符合「金金分離」的事件引起不小的紛爭。兆豐金董事張兆順今(11)日澄清：「我們沒有要撤資啦！從頭到尾沒有要撤資！」

張兆順今日參加合庫所舉辦「中小企業契機」研討會，他說：「第一個我們完全尊重，但是這個案子要我們投資25%，又要出具財務承諾書，我們一開始認知是金金分離純網銀例外，後來宣布說都一樣（要金金分離），我們就要思考要怎麼要去管理這家網路銀行」、「他們(金管會)也沒有說要金金分離，後來要昨天出來說要，我們只是研究怎麼派人、怎麼派董事。」

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但是金管會堅持金金分離，兆豐銀要怎麼因應？張兆順說「我們也沒有幾個人可以派了！」因為金控大多是要「兩塊招牌、一組人馬」且還要處長級以上去擔任純網銀董事，所以真的要思考怎麼因應，如果金管會堅持要金金分離，他說：「兆豐也只能因應，我們還能怎樣？」語氣中透露無奈。

外界也好奇，兆豐銀是否要與金管會溝通？張兆順說：「他都規定好了，我們就遵守，有什麼好聊？聊能夠改變再聊。」

此外，金管會日前公布系統性重要銀行(D-SIB)，俗稱大到不能倒的銀行，在112年前各類資本要增再增提4%，包含普通股權益、第一類資本及資本適足率，對於名列大到不能倒的銀行增資壓力及資本成本大增，也讓這些優等生業務受到限制，反失競爭力。

在增提4%的資本當中名列2%是緩衝資本、2%是內部管理資本，名列大到不能倒銀行名單中的兆豐銀與合庫皆表達對「內部管理資本」表達看法，張兆順就表示，各國確實都有緩衝資本2%，只是增提的幅度不一樣，但最多大約2.5%，所以金管會要求銀行要銀行增提緩衝資本是合理的。

但是大到不能倒的銀行還要再增提「內部管理資本」2%，這是全世界僅有，且內部管理資本主要是防止銀行從事風險較高的放款與資產，而台灣前幾大銀行都很遵守規矩，但是有些銀行殺價競爭，因為沒有列入大到不能倒的銀行，而不需要增提資本，這項要求反而是「懲罰資優生」，而非真正殺價競爭的銀行。