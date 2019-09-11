勞長許銘春今證實　「最低工資法」20日內核定期限遭政院刪除　

▲勞動部長許銘春今日證實「最低工資法」20日內核定期限遭政院刪除。（圖／記者林敬旻攝）

記者余弦妙／台北報導

政府力推的「最低工資法」草案，勞動部在日前已將草案送進行政院審議，但勞動部長許銘春今（11）日表示，行政院已開過2次協調會，但經行政院建議後，會把行政院20天內需核定審議結果、法案說明欄針對2次送案「行政院不得退回」等字樣皆刪除。

許銘春今日出席金安獎頒獎典禮受訪時表示，最低工資法目前在行政院審議中，當初草案規定行政院要在收到審議結果的隔日起20日內核定，但行政院考量草案已明文規定審議委員會要在每年第三季召開，且在隔年1月1日實行，因此政委建議將20日內核定的期限刪除。

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另外，也針對法條說明欄部分，原本為強化審議會權限，若行政院不予核定或逾期限而未核定者，應由勞動部於接到不予核定之日或屆滿日起30天日內，再二度召開最低工資審議會議審議，本次審議結果報請行政院後，行政院即應予核定，不得退回。



但許銘春說，經行政院建議，「不得退回」字眼也已刪除。她解釋，行政院通常會尊重審議結果，若第一次審議結果遭行政院退回，大家就會做足溝通，因此行政院認為不須載明不得退回。

最後許銘春強調，目前最低工資法僅拿掉上述兩個部分，其他條文也只有微調，目前草案仍在行政院內審議。

