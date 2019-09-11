　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台數科收購新永安、大揚待續審！NCC：要再確認財務規劃

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台數科與LINE TV合作，集團董事長廖紫岑（圖／台數科提供）
▲台數科集團董事長廖紫岑（圖／台數科提供）

記者陳世昌／台北報導

國內規模第5大的台灣數位光訊科技股份有限公司(台數科)申請間接投資新永安、大揚有線電視股份有限公司，國家通訊傳播委員會(NCC)11日決議續行審議未過關，NCC發言人蕭祈宏表示，台數科董事長廖紫岑11日有到會說明，此案委員會已原則同意，但還有一些疑點要再做討論，例如財務規劃的部份。

台數科目前旗下擁有大屯、中投、台灣佳光、佳聯等4家有線電視系統，訂戶數是28萬1788戶，申請併購的新永安有144449戶、大揚有38357戶，若NCC許可，台數科將成為6家系統46萬4594戶，全台市占9.26％，僅次於中嘉、凱擘、台灣寬頻、台固，是第5大的有線電視集團。若將凱擘+台固合併為富邦有線集團，台數科則居台灣第4大MSO。

台數科董事會日前已決議通過，將購買得濬公司100%發行股份，間接分別取得新永安有線電視、大揚有線電視及鑫祺多媒體等公司100%已發行股份。台數科已與凱月公司簽署股權買賣合約，交易案初始買賣價金約為新台幣72.5億元，後續再依股份買賣合約相關規定調整。

由於台數科與新永安、大揚皆由大股東凱月投資，這次交易等於是台數科從大股東凱月手中收購嘉南地區有線電視系統業者大揚及新永安。

請繼續往下閱讀...
ET快訊
即／「大港開唱」宣布明年停辦！中斷16年活動：感受不到市府支
Angelababy頻爆「和黃曉明4年婚變」　首鬆口回應了！
「台灣對我們來說完全沒用」！索羅門總理表態了
中秋連假天氣攻略出爐！「這2區」降雨一天比一天多
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

機車汰舊換新減徵貨物稅4000元　142萬輛機車已受惠

純網銀「金金分離」爭議找金管會溝通？　兆豐董座張兆順：會改再聊

勞長許銘春今證實　「最低工資法」20日內核定期限遭政院刪除　

台數科收購新永安、大揚待續審！NCC：要再確認財務規劃

主計總處7月薪資統計　每人平均4萬1927元、平均工時183小時

先探／屏下指紋辨識展現魅力

先探／美電競反彈　三檔股票火力全開

蘋果有意重奪大陸手機市場　日經：仍有3大問題待解

先探／優質股快速圈粉

穿拖鞋的藝術家　專選冷門投注站買彩券　就中大樂透頭獎4.06億元

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

Energy合體！坤達＋阿弟大跳《放手》　丸子、4 in Love也來了～

少年從小罹癌...肝臟長「20顆腫瘤」 主動放棄治療：捨不得媽媽辛苦

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

U18中華隊「捧金盃」凱旋歸國！　投手哽咽：達到爸生前給的目標

考試考不好就被爸爸打！　資優生反擊：你讓我變成怪物

機車汰舊換新減徵貨物稅4000元　142萬輛機車已受惠

純網銀「金金分離」爭議找金管會溝通？　兆豐董座張兆順：會改再聊

勞長許銘春今證實　「最低工資法」20日內核定期限遭政院刪除　

台數科收購新永安、大揚待續審！NCC：要再確認財務規劃

主計總處7月薪資統計　每人平均4萬1927元、平均工時183小時

先探／屏下指紋辨識展現魅力

先探／美電競反彈　三檔股票火力全開

蘋果有意重奪大陸手機市場　日經：仍有3大問題待解

先探／優質股快速圈粉

穿拖鞋的藝術家　專選冷門投注站買彩券　就中大樂透頭獎4.06億元

「無瀏海MOMO」熱度打贏蘋果企業家驚呆　彩瑛撞臉超iPhone 11⋯連痣都對上

影／4歲女童用玩具釣竿　釣起15公斤大鯰魚

暗勸郭台銘？　朱立倫：中秋放下自我「萬事就會興旺」

孫女披婚紗特地飛來　百齡嬤拍下系列合照後安詳辭世

機車汰舊換新減徵貨物稅4000元　142萬輛機車已受惠

高中歷史新課綱「去中國化」　馬曉光批民進黨：倒行逆施、數典忘祖

日職／張奕1.1局挨轟失4分吞3連敗　羅德6比4勝歐力士

「大港開唱」宣布明年停辦！　中斷16年活動：已感受不到市府的支持

吵架吵不完！最愛翻舊帳的4個星座　處女記憶力超好

21世紀就要「愛水」！　大漢溪水利家族特展史料豐富

財經熱門新聞

京華城342億標售　年底熄燈

日圓匯價跌破8月以來新低　換新..

圖解定存　這些事你一定要知道

京華城被「2大台北廢墟」相害　..

賺贏去年！15金控前8月獲利2..

台南中年男花700元買威力彩獨..

王品台灣事業群8月營收9.8億..

Google在台南獵地蓋資料中..

專選冷門投注站買彩券　中大樂透..

哈日族注意！日圓匯價跌落8月初..

航太股獲利王駐龍精密掛牌上市　..

大樂透頭獎上看3.2億　續開6..

國泰金今年前8月每股賺3.56..

申報遺產稅　7大易踩的地雷

更多熱門

相關新聞

世新副校長陳清河任中天新聞獨立審查人

陳清河還提到，這2個月來中天確實做到了政論節目與新聞的切割，新聞報導不會引述政論節目的內容，也看到觀眾的申訴並改善；中天對多元、非特定的新聞報導內容，也慢慢的浮現，對涉己事件、網路新聞的部份也切割得比較清楚，同時也要求同仁不要去涉及集團的商業事務。

妙天違黨政軍投資媒體　NCC開罰200萬

台中群健有線28萬戶10月斷訊危機

「斷訊」是有線電視上下游爭執的「最佳利益」？

談不攏就下架！有線電視爆新斷訊風暴

關鍵字：

NCC媒體產業有線電視

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

14歲少女「自己烤爆米花」爆炸亡！辦公室小野道歉：我錯了

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家中

iPhone 11價格親民　網激推：真香

大老婆反擊！半版廣告「登小三半裸照」宣戰

身分證815中兩碼紅蝦鮮蚵吃到飽

京華城342億標售　年底熄燈

王瞳深夜約會馬俊麟逮到了！4天見2次「躲車裡暗著來」

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下體

女國中生「手牽手」墜18樓！大字趴地慘死

iPhone各地價格曝光　日本買省2千

男出差約情猝死是工傷　家屬獲賠

3款iPhone 11系列全新手機9/20在台開賣

馬俊麟騙妻對話曝光！約會王瞳同時傳訊正宮「想我嗎？」

情侶蘭潭溺斃　當地傳魚精抓交替

更多

最夯影音

更多

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面