台數科收購新永安、大揚待續審！NCC：要再確認財務規劃



▲台數科集團董事長廖紫岑（圖／台數科提供）



記者陳世昌／台北報導



國內規模第5大的台灣數位光訊科技股份有限公司(台數科)申請間接投資新永安、大揚有線電視股份有限公司，國家通訊傳播委員會(NCC)11日決議續行審議未過關，NCC發言人蕭祈宏表示，台數科董事長廖紫岑11日有到會說明，此案委員會已原則同意，但還有一些疑點要再做討論，例如財務規劃的部份。



台數科目前旗下擁有大屯、中投、台灣佳光、佳聯等4家有線電視系統，訂戶數是28萬1788戶，申請併購的新永安有144449戶、大揚有38357戶，若NCC許可，台數科將成為6家系統46萬4594戶，全台市占9.26％，僅次於中嘉、凱擘、台灣寬頻、台固，是第5大的有線電視集團。若將凱擘+台固合併為富邦有線集團，台數科則居台灣第4大MSO。



台數科董事會日前已決議通過，將購買得濬公司100%發行股份，間接分別取得新永安有線電視、大揚有線電視及鑫祺多媒體等公司100%已發行股份。台數科已與凱月公司簽署股權買賣合約，交易案初始買賣價金約為新台幣72.5億元，後續再依股份買賣合約相關規定調整。

由於台數科與新永安、大揚皆由大股東凱月投資，這次交易等於是台數科從大股東凱月手中收購嘉南地區有線電視系統業者大揚及新永安。