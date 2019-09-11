蘋果有意重奪大陸手機市場　日經：仍有3大問題待解

▲入門的iPhone 11售價為699美元。（圖／截自蘋果發表會直播）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果發表會於今（11日）晨落幕，其中最為人樂道的即為iPhone 11售價，價格較其前代機款iPhone XR剛上市時的售價便宜2100元。外媒指出，蘋果此舉意味著其有意重新奪回中國大陸這個全球最大智慧型手機市場的失地，不過在此之前，蘋果仍有3大問題待解，包括價格、5G和貿易戰。

日經新聞報導，過去蘋果曾主導中國大陸的高階智慧型手機市場，iPhone於2018第一季佔600美元至800美元價格區間手機銷量的80%，不過一年後，這種主導地位完全消失，其市佔暴跌至37％，與其他競爭對手相較黯然失色，而與此同時，中國大陸電信設備巨頭華為在高階市場的市佔增長近5倍達48%。

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中國大陸仍是蘋果的主要市場之一，佔其總銷售額的17%以上，不過為了挽回更多市佔，蘋果必須緊緊抓住「升級機會」。據維德布什證券（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Daniel Ives）的預測，中國大陸將有6000萬至7000萬消費者到了需要升級手機的時刻，「入門的iPhone 11售價為699美元，比我們預期的便宜了50美元（約新台幣1573元），明確表示了蘋果有意刺激中國大陸市場的需求。」

科技諮詢公司Gartner高級分析師谷炎（Tuong Nguyen）也指出，蘋果確實需要以高定價維持其高階品牌定位，「但他們也必須認識到市場的表現。」

蘋果在中國大陸另一個關鍵問題在於5G。中國移動及中國大陸其他2家電信業者預計將在年底前於該國主要城市推出5G網路。一旦基礎設施到位，中國大陸用戶便會開始渴望體驗5G，目前為止已有許多亞洲智慧型手機製造商推出支援5G聯網功能的手機來參與這場競爭，華為的5G手機已於8月開使銷售，小米也將於近期內推出5G手機，三星則是在更早以前就開始販售5G手機。

而蘋果此次發表會上並未透露任何有關5G iPhone的消息。諮詢公司CCS Insight研究副總裁布拉伯（Geoff Blaber）表示，「5G的缺席並不令人意外。」雖然它會對蘋果在中國大陸等主要市場造成影響，但蘋果選擇在5G網路建設完備後推出5G手機，以發揮其設備最大影響力。

谷炎說：「當我想到蘋果時，它並不總是第一個推出最新硬體或技術者。蘋果通常需要時間來嘗試新科技，然後在他們能提供最佳體驗時推出產品。但在5G iPhone推出前，中國大陸消費者可能不會購入iPhone 11。」

蘋果同時也面臨著中美貿易戰的壓力。Counterpoint研究主管沙哈（Neil Shah）表示，貿易戰帶來的經濟不確定性及民族主義興起使中國大陸消費者轉向華為等本土品牌，將抑制中國大陸消費者對iPhone的需求。「在這種背景下，新款iPhone在大陸的銷售量可能會令人失望。」有預測指出，蘋果今年可能會在大陸銷售3000萬至3500萬支iPhone，低於2015年iPhone 6系列的6300萬支。