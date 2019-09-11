主計總處7月薪資統計　每人平均4萬1927元、平均工時183小時

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（11）日公布工業及服務業7月薪資統計結果，包含本國籍、外國籍的全職員工及部分工時員工，每人經常性薪資平均為4萬1927元，年增2.42%，若是加上獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資為5萬3017元，年增2.53%。而7月總工時平均為183小時，年增6.9小時。

主計總處表示，108年7月底全體受雇員工人數為798萬8千人，較6月底增加4.6萬人或0.59%，1至7月受雇員工人數為794萬1千人，較去年同期增加9萬2千人，1.17%。而若單以本國籍全職員工總薪資來看，平均為5萬5831元，部分工時員工薪資則為1萬8423元。

另外，主計總處指出，1至7月全體受雇員工經常性薪資平均為4萬1702元，較去年同期增加2.32%，總薪資則是較去年同期增加1.81%。如果剔除物價因素後，實質經常性薪資年增1.78%，實質總薪資則是年增1.27%。

不過主計總處透露，這項調查的薪資是指廠商支付給員工的工作報酬，包含經常性薪資（含本薪、按月津貼，即一般慣稱之為「月薪」）及非經常性薪資（如年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金及加班費等），不包含個人來源所得或收入，如股息、利息、兼職或租賃等，因此跟實際上的數據還是有落差。

