　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

主計總處7月薪資統計　每人平均4萬1927元、平均工時183小時

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（11）日公布工業及服務業7月薪資統計結果，包含本國籍、外國籍的全職員工及部分工時員工，每人經常性薪資平均為4萬1927元，年增2.42%，若是加上獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資為5萬3017元，年增2.53%。而7月總工時平均為183小時，年增6.9小時。

主計總處表示，108年7月底全體受雇員工人數為798萬8千人，較6月底增加4.6萬人或0.59%，1至7月受雇員工人數為794萬1千人，較去年同期增加9萬2千人，1.17%。而若單以本國籍全職員工總薪資來看，平均為5萬5831元，部分工時員工薪資則為1萬8423元。

另外，主計總處指出，1至7月全體受雇員工經常性薪資平均為4萬1702元，較去年同期增加2.32%，總薪資則是較去年同期增加1.81%。如果剔除物價因素後，實質經常性薪資年增1.78%，實質總薪資則是年增1.27%。

不過主計總處透露，這項調查的薪資是指廠商支付給員工的工作報酬，包含經常性薪資（含本薪、按月津貼，即一般慣稱之為「月薪」）及非經常性薪資（如年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金及加班費等），不包含個人來源所得或收入，如股息、利息、兼職或租賃等，因此跟實際上的數據還是有落差。
 

請繼續往下閱讀...
ET快訊
世籃賽／戈貝爾領法國粉碎「美夢」　八強89比79賞美13年首
即／「大港開唱」宣布明年停辦！中斷16年活動：感受不到市府支
Angelababy頻爆「和黃曉明4年婚變」　首鬆口回應了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

機車汰舊換新減徵貨物稅4000元　142萬輛機車已受惠

純網銀「金金分離」爭議找金管會溝通？　兆豐董座張兆順：會改再聊

勞長許銘春今證實　「最低工資法」20日內核定期限遭政院刪除　

台數科收購新永安、大揚待續審！NCC：要再確認財務規劃

主計總處7月薪資統計　每人平均4萬1927元、平均工時183小時

先探／屏下指紋辨識展現魅力

先探／美電競反彈　三檔股票火力全開

蘋果有意重奪大陸手機市場　日經：仍有3大問題待解

先探／優質股快速圈粉

穿拖鞋的藝術家　專選冷門投注站買彩券　就中大樂透頭獎4.06億元

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

Energy合體！坤達＋阿弟大跳《放手》　丸子、4 in Love也來了～

少年從小罹癌...肝臟長「20顆腫瘤」 主動放棄治療：捨不得媽媽辛苦

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

U18中華隊「捧金盃」凱旋歸國！　投手哽咽：達到爸生前給的目標

考試考不好就被爸爸打！　資優生反擊：你讓我變成怪物

機車汰舊換新減徵貨物稅4000元　142萬輛機車已受惠

純網銀「金金分離」爭議找金管會溝通？　兆豐董座張兆順：會改再聊

勞長許銘春今證實　「最低工資法」20日內核定期限遭政院刪除　

台數科收購新永安、大揚待續審！NCC：要再確認財務規劃

主計總處7月薪資統計　每人平均4萬1927元、平均工時183小時

先探／屏下指紋辨識展現魅力

先探／美電競反彈　三檔股票火力全開

蘋果有意重奪大陸手機市場　日經：仍有3大問題待解

先探／優質股快速圈粉

穿拖鞋的藝術家　專選冷門投注站買彩券　就中大樂透頭獎4.06億元

馬大偉解盤／紅人@水手　「挺」莊買全場小分

網嗆「石頭到底付出什麼」：憑什麼在這群人？　展榮心疼反擊！

複製人進攻？大馬男參加朋友婚禮　驚見「孿生兄弟」！

全國自由車場地賽　康世峰領台中奪3金

22歲9億辣媽從頭光到腳！　渾圓雙球「壓成餅狀」裸貼老公…大秀高清蜜桃溝

影／驚悚6秒畫面曝光！第一槍卡彈…雨衣殺手「連開3槍」擊斃貓霖幫老大

不斷更新／恰恰炸裂！2分砲扳平戰局　6局桃猿2：2兄弟

跑步瘦不了？別忽略慢跑減脂6大關鍵　速度太快反而沒有用

紐約時裝周／Coach大秀華人明星缺席　靠新裝與78個手袋吸睛　

亞馬遜雨林發現新物種電鰻　可發860伏特創「動物放電電壓紀錄」

財經熱門新聞

京華城342億標售　年底熄燈

日圓匯價跌破8月以來新低　換新..

圖解定存　這些事你一定要知道

京華城被「2大台北廢墟」相害　..

台南中年男花700元買威力彩獨..

賺贏去年！15金控前8月獲利2..

專選冷門投注站買彩券　中大樂透..

王品台灣事業群8月營收9.8億..

Google在台南獵地蓋資料中..

哈日族注意！日圓匯價跌落8月初..

航太股獲利王駐龍精密掛牌上市　..

大樂透頭獎上看3.2億　續開6..

國泰金今年前8月每股賺3.56..

申報遺產稅　7大易踩的地雷

更多熱門

相關新聞

高鐵南延屏東...民團批政府沒遠見

行政院長蘇貞昌10日宣布高鐵將延伸屏東政策，民團「爭取高鐵到屏東聯盟」發出聲明質疑該案沒有遠見，是非常典型的短見，根本不會帶動區域經濟投資的火車頭，且此計畫真的是錯的，呼籲交通部能守住防線，應提出「主線延伸方案」並取代支線。

高鐵南延屏東　成敗關鍵在哪裡？

高鐵南延屏東　周佳琪：不要選後又跳票

高鐵南延屏東四個方案一次看　就等蘇貞昌拍板

「40年房貸」要繳到眼茫茫髮蒼蒼？

關鍵字：

薪資主計總處行政院工時

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

14歲少女「自己烤爆米花」爆炸亡！辦公室小野道歉：我錯了

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家中

iPhone 11價格親民　網激推：真香

大老婆反擊！半版廣告「登小三半裸照」宣戰

身分證815中兩碼紅蝦鮮蚵吃到飽

京華城342億標售　年底熄燈

王瞳深夜約會馬俊麟逮到了！4天見2次「躲車裡暗著來」

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下體

女國中生「手牽手」墜18樓！大字趴地慘死

iPhone各地價格曝光　日本買省2千

男出差約情猝死是工傷　家屬獲賠

3款iPhone 11系列全新手機9/20在台開賣

馬俊麟騙妻對話曝光！約會王瞳同時傳訊正宮「想我嗎？」

日圓匯價跌破8月以來新低　換新台幣5萬賺到5碗拉麵

更多

最夯影音

更多

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面