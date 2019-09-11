台積電、鴻海拉抬！台股尾盤由黑翻紅　三大法人合計買超43.84億元

▲ 台股收盤上漲36點。（圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（11）日維持於平盤上震盪，雖下午1點過後一度翻黑，但尾盤隨台積電、鴻海拉抬上揚、由黑翻紅，終場收在10,790點，上漲36點，漲幅0.34%，成交量1,195億元。

三大法人今日合計買超43.84億元，其中自營商賣超25.58億元、投信買超5.55億元、外資及陸資買超64.13億元。

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蘋概三雄今日全數收高，股王大立光（3008）收在3900元、上漲3.31%；台積電（2330）收在263元、上漲0.57%；鴻海（2317）以74.5元坐收，上漲0.54%。

在蘋概股表現部分，康控-KY（4943）、可成（2474）、燿華（2367）、穩懋（3105）、聯詠（3034）皆漲逾2%；聯發科（2454）、台達電（2308）、華通（2313）則表現疲弱。

觀察各類股表現，今日以光電、電機類股漲勢最旺，光電類股指數上漲2.27%，電機類股指數則上漲1.88%。面板雙雄友達（2409）上漲4.87%、群創（3481）上漲1.82%；另外，玉晶光（3406）也有3.6%漲幅。

電機類股部分，亞德客-KY（1590）上漲9.41%、正峰新（1538）漲4.35%、錩泰（1541）、上銀（2049）也都有3%以上漲幅。