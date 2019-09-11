憲哥是你朋友嗎？台南50多歲男子只花700元買威力彩　幸運獨得20.4億元

▲台南「成功領彩券行」開出公益彩券史上第4高獎金。（圖／記者林悅攝）

記者吳靜君／台北報導

台灣彩券今年8月12日在台南開出威力彩頭獎20.47億元，為公益彩券史上第4高獎金，台彩總經理蔡國基表示，威力彩頭獎20.47億元的得主是一個台南自營業主，已婚50到59歲，雙眼皮、大眼睛，鼻挺、嘴大、耳垂明顯且有濃眉。當天他只花了700元買威力彩，沒想到其中一注就中了頭獎。

蔡國基表示，該中獎人在家裡用手機上網兌獎，看到號碼熟悉，因為買的號碼是自選，當時感到到很興奮，一度不敢相信，最後請姪女幫忙再對一次，才確信自己中大獎。

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蔡國基表示，該中獎人一周大約買兩次彩券，以前是傾向買電腦選號，這一次自己選號就中大獎。中獎人中獎時還有一段時間沉澱喜悅的情緒，所以8月12日開出大獎後，他等了約2到3週，9月初才完成領獎手續。對於將怎麼運用這筆意外之財他則很低調不願透露，只表示包給投注站66萬元紅包，其餘獎金如何運用還沒明確規劃。

藝人吳宗憲日前出席「綜藝玩很大」五周年前進紐西蘭記者會受訪時透露，台南有個朋友日前中了威力彩頭獎，引起外界猜測，此人是否為吳宗憲的朋友？對此，台彩表示不方便做評論，僅說該中獎人相當低調，這位威力彩頭獎20.47億元的得主，扣稅後可實領16.37億元。

▲老闆娘驚呆表示：11年沒中過頭獎。（圖／記者林悅攝）