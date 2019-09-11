寶得利台灣業績下跌7成以上　董事長張雅琍：藉機併購逸仙樓全力布局餐飲

▲ 寶得利董事長張雅琍。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

因應陸客來台減少，寶得利（5301）董事長張雅琍今（11）日召開記者會，宣布計劃以「一元併購」逸仙樓，搶進馬來西亞、海南島、鄭州、日本等海外市場，結合地產合作開立商場店中店，進而建立餐飲及購物店零售等品牌，預估海外營收，以彌補台灣市場下跌的的營收。

張雅琍表示，公司在台灣部分的營運的確受到陸客來台人數大幅減少影響，今年3、4月時每月還有5、600團，但自9月開始到年底，預估會降到200-100團左右，財務長孫武仲補充，今年業績在台灣部分掉到3成以下，但因馬來西亞部分業績並未下跌，因此平均之後大約下跌5成；孫武仲並說，2016年之後業績大幅下滑，從前最好股價也曾將近120元，股價從三位數變兩位數，現在只剩10幾塊，整整打了9折。

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張雅琍說，其實從前就一直有在規劃要布局餐飲業，近期因旅遊觀光接團減少，正好把資源集中、加快發展餐飲領域。為因應陸客減少對台灣市場的影響，遂以「一元併購」逸仙樓，取得逸仙樓的技術及品牌，藉此進軍餐飲業，並且在海外拓點。

張雅琍說明，目前已確定將在鄭州雲台古鎮簽下兩層樓店面，二樓會開逸仙樓餐廳，一樓則是茶飲、簡餐以及手搖飲料店；另一拓點是深圳，已取得目前最火紅的地下街商場地段共三個點做餐點及手搖飲。

▲ 寶得利財務長孫武仲。（圖／記者李瑞瑾攝）

除了將以1元併購逸仙樓之外，孫武仲透露，這產業最注重的就是人才，因此會以每年200萬、總共5年，共1000萬的金額支付予逸仙樓品牌及團隊簽約金，希望能留住優秀團隊與品牌。

而對於其他海外拓點計畫，張雅琍表示，除持續強化馬來西亞觀光購物站經營，在吉隆坡投資成立接待陸客為主的大型購物站，於馬六甲投資購物中心外，還計劃在海南島鳳凰機場投資設立免稅商店，以「網路下單，現場取貨」方式取得價格優勢，力拼成為全海南島重要的購物商場，可望彌補台灣的不足。

張雅琍指出，寶得利的海外轉型計畫能在如此短時間內佈建完成，主要和公司長期以來深耕中國大陸各大旅行社，以精緻服務品質的產業核心競爭力有極大關係，這次在外海的拓點能取得初步成績，正是因為以往累積的口碑，讓海外不論是當地政府或是企業都很願意與合作。