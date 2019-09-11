　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

寶得利台灣業績下跌7成以上　董事長張雅琍：藉機併購逸仙樓全力布局餐飲

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 寶得利董事長張雅琍。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 寶得利董事長張雅琍。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

因應陸客來台減少，寶得利（5301）董事長張雅琍今（11）日召開記者會，宣布計劃以「一元併購」逸仙樓，搶進馬來西亞、海南島、鄭州、日本等海外市場，結合地產合作開立商場店中店，進而建立餐飲及購物店零售等品牌，預估海外營收，以彌補台灣市場下跌的的營收。

張雅琍表示，公司在台灣部分的營運的確受到陸客來台人數大幅減少影響，今年3、4月時每月還有5、600團，但自9月開始到年底，預估會降到200-100團左右，財務長孫武仲補充，今年業績在台灣部分掉到3成以下，但因馬來西亞部分業績並未下跌，因此平均之後大約下跌5成；孫武仲並說，2016年之後業績大幅下滑，從前最好股價也曾將近120元，股價從三位數變兩位數，現在只剩10幾塊，整整打了9折。

請繼續往下閱讀...

張雅琍說，其實從前就一直有在規劃要布局餐飲業，近期因旅遊觀光接團減少，正好把資源集中、加快發展餐飲領域。為因應陸客減少對台灣市場的影響，遂以「一元併購」逸仙樓，取得逸仙樓的技術及品牌，藉此進軍餐飲業，並且在海外拓點。

張雅琍說明，目前已確定將在鄭州雲台古鎮簽下兩層樓店面，二樓會開逸仙樓餐廳，一樓則是茶飲、簡餐以及手搖飲料店；另一拓點是深圳，已取得目前最火紅的地下街商場地段共三個點做餐點及手搖飲。

▲▼ 寶得利財務長孫武仲。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 寶得利財務長孫武仲。（圖／記者李瑞瑾攝）

除了將以1元併購逸仙樓之外，孫武仲透露，這產業最注重的就是人才，因此會以每年200萬、總共5年，共1000萬的金額支付予逸仙樓品牌及團隊簽約金，希望能留住優秀團隊與品牌。

而對於其他海外拓點計畫，張雅琍表示，除持續強化馬來西亞觀光購物站經營，在吉隆坡投資成立接待陸客為主的大型購物站，於馬六甲投資購物中心外，還計劃在海南島鳳凰機場投資設立免稅商店，以「網路下單，現場取貨」方式取得價格優勢，力拼成為全海南島重要的購物商場，可望彌補台灣的不足。

張雅琍指出，寶得利的海外轉型計畫能在如此短時間內佈建完成，主要和公司長期以來深耕中國大陸各大旅行社，以精緻服務品質的產業核心競爭力有極大關係，這次在外海的拓點能取得初步成績，正是因為以往累積的口碑，讓海外不論是當地政府或是企業都很願意與合作。

ET快訊
即／「大港開唱」宣布明年停辦！中斷16年活動：感受不到市府支
Angelababy頻爆「和黃曉明4年婚變」　首鬆口回應了！
「台灣對我們來說完全沒用」！索羅門總理表態了
中秋連假天氣攻略出爐！「這2區」降雨一天比一天多
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

機車汰舊換新減徵貨物稅4000元　142萬輛機車已受惠

純網銀「金金分離」爭議找金管會溝通？　兆豐董座張兆順：會改再聊

勞長許銘春今證實　「最低工資法」20日內核定期限遭政院刪除　

台數科收購新永安、大揚待續審！NCC：要再確認財務規劃

主計總處7月薪資統計　每人平均4萬1927元、平均工時183小時

先探／屏下指紋辨識展現魅力

先探／美電競反彈　三檔股票火力全開

蘋果有意重奪大陸手機市場　日經：仍有3大問題待解

先探／優質股快速圈粉

穿拖鞋的藝術家　專選冷門投注站買彩券　就中大樂透頭獎4.06億元

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

Energy合體！坤達＋阿弟大跳《放手》　丸子、4 in Love也來了～

少年從小罹癌...肝臟長「20顆腫瘤」 主動放棄治療：捨不得媽媽辛苦

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

U18中華隊「捧金盃」凱旋歸國！　投手哽咽：達到爸生前給的目標

考試考不好就被爸爸打！　資優生反擊：你讓我變成怪物

機車汰舊換新減徵貨物稅4000元　142萬輛機車已受惠

純網銀「金金分離」爭議找金管會溝通？　兆豐董座張兆順：會改再聊

勞長許銘春今證實　「最低工資法」20日內核定期限遭政院刪除　

台數科收購新永安、大揚待續審！NCC：要再確認財務規劃

主計總處7月薪資統計　每人平均4萬1927元、平均工時183小時

先探／屏下指紋辨識展現魅力

先探／美電競反彈　三檔股票火力全開

蘋果有意重奪大陸手機市場　日經：仍有3大問題待解

先探／優質股快速圈粉

穿拖鞋的藝術家　專選冷門投注站買彩券　就中大樂透頭獎4.06億元

機車汰舊換新減徵貨物稅4000元　142萬輛機車已受惠

高中歷史新課綱「去中國化」　馬曉光批民進黨：倒行逆施、數典忘祖

日職／張奕1.1局挨轟失4分吞3連敗　羅德6比4勝歐力士

「大港開唱」宣布明年停辦！　中斷16年活動：已感受不到市府的支持

吵架吵不完！最愛翻舊帳的4個星座　處女記憶力超好

21世紀就要「愛水」！　大漢溪水利家族特展史料豐富

住家火災起火點也會在浴廁　民眾慎防煙蒂及排煙機釀災

2020年度桃園市總預算　游建華：合理合法舉債6都最低

花蓮剷「綠癌」不手軟！每公斤加碼補助至8元　萬榮剷量最多

台東醫院接地氣　100顆「牧心月餅」贈住院病患過秋節

財經熱門新聞

京華城342億標售　年底熄燈

日圓匯價跌破8月以來新低　換新..

圖解定存　這些事你一定要知道

京華城被「2大台北廢墟」相害　..

賺贏去年！15金控前8月獲利2..

台南中年男花700元買威力彩獨..

王品台灣事業群8月營收9.8億..

Google在台南獵地蓋資料中..

哈日族注意！日圓匯價跌落8月初..

航太股獲利王駐龍精密掛牌上市　..

專選冷門投注站買彩券　中大樂透..

大樂透頭獎上看3.2億　續開6..

國泰金今年前8月每股賺3.56..

申報遺產稅　7大易踩的地雷

更多熱門

相關新聞

陸客日本「偷拔挺港許願牌」亂埋被罵翻：來抓我阿

大陸一名女網紅日前到日本大阪玩，在一間神社參拜時，看見有支持香港的繪馬，竟然直接拔下，並且找了一處偏僻地方挖洞埋了，最後還說「誰都不許說我大中國不好，我真是個小天使」。他的行為被網友上傳至推特，引起了爭議。

導遊現失業潮　請願「每日補助1000元」

小三通8月負成長　9月起「搭船人每天減少」

「想再來台灣」　陸情侶挨告詐騙奔台證清白

10/1起日韓等國際航班「免收降落費」

關鍵字：

寶得利陸客逸仙樓

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

14歲少女「自己烤爆米花」爆炸亡！辦公室小野道歉：我錯了

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家中

iPhone 11價格親民　網激推：真香

大老婆反擊！半版廣告「登小三半裸照」宣戰

身分證815中兩碼紅蝦鮮蚵吃到飽

京華城342億標售　年底熄燈

王瞳深夜約會馬俊麟逮到了！4天見2次「躲車裡暗著來」

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下體

女國中生「手牽手」墜18樓！大字趴地慘死

iPhone各地價格曝光　日本買省2千

男出差約情猝死是工傷　家屬獲賠

3款iPhone 11系列全新手機9/20在台開賣

馬俊麟騙妻對話曝光！約會王瞳同時傳訊正宮「想我嗎？」

情侶蘭潭溺斃　當地傳魚精抓交替

更多

最夯影音

更多

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面