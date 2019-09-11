中美貿易暫歇+iPhone新機發表　機器人指數近一周強漲逾6%

▲中美貿易暫歇之際，加上iPhone新品發表，讓全球投資信心大增。（圖／記者洪聖壹攝）

記者周康玉／台北報導

美中貿易戰暫歇，令全球投資信心大增，加上進入消費性電子產品旺季，iPhone等品牌大廠陸續發布新品，帶動ROBO全球機器人指數近一周強漲6.6%。法人表示，除了市場氛圍改善外，電動車、智慧型手機與各項電子製造業的補庫存需求漸增，機器人自動化產業近期正落底回溫，可望為後續多頭走勢增添柴火。

若統計過去一周各區域股市表現，日本、美國、中國，以及整體新興市場股市，漲幅都超過3%；如果就產業別觀察，ROBO全球機器人指數漲幅達6.6%，遠超越其餘各主要產業，並領先代表科技類股的那斯達克指數2.67%漲幅，表現凸出。

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▼機器人指數近一周強漲逾6%，圖點開放大。（資料來源：Bloomberg）

法人分析，近期股市投資氣氛轉趨樂觀，主要來自兩大驅力：一是美中兩國即將在10月初展開新一輪貿易談判；二是美國聯準會下周三會議降息機率逾9成，兩大訊息再度促使資金追逐風險性資產。

根據里昂證券報告也指出，全球自動化產業可望自下半年逐步復甦，主要增長動能來自於汽車，尤其是電動車，以及智慧型手機、各類電子消費品需求。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，機器人自動化產業受惠於市場氣氛改善外，基本面也出現明顯的落底回穩訊號。從日本短觀報告中觀察，去年第一季相關設備訂單自高點逐漸下滑，經過4~5個季度的調整後，庫存與基期已同步走低，按歷史經驗，本季有機會見底後逐步成長。

富達投信觀察，美歐央行營造的寬鬆資金環境已是不爭事實，偏低的公債殖利率使得股市本益比有提高空間；此外，中美貿易議題邊際殺傷力已逐漸減弱，且電子股進入旺季下，外資恢復買超，建議偏多操作擇優佈局。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出，隨著美中兩國上周證實，初步將定於10月初在華府舉辦美中經貿談判，為兩國於8月底互祭新一輪關稅以來較大之突破，市場受到激勵，然而美中打打停停的狀態成為新常態，增加操作複雜度，建議以資產混搭方式，才能進可攻、退可守。