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搶年輕選票！機車貨物稅退稅優惠　擬加碼

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▲▼財長蘇建榮主持中秋節茶敘。（圖／記者吳靜君攝）

▲財政部長蘇建榮。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

經濟部透露，機車貨物稅的減徵門檻，有望納入一般重型機車，也就是150CC以下的貨物稅有望減徵；財政部長蘇建榮表示，這部分與經濟部研商，明（12）日與行政院長蘇貞昌討論。

蘇建榮今（11）日參加合庫所舉辦的「中小企業新契機」研討會，會前接受媒體訪問時表示，目前規劃希望是現有制度下，再做調整。

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行政院舉辦「輔導機車升級說明會」，與機車業者對話，業者反映機車貨物稅太高，當時院長蘇貞昌表示，將交財政部研議能否降低，但機車製造商也應配合減稅降低定價，減輕民眾購車負擔。

外界反應，年輕人月薪是3萬多元，買輛機車可能一半貸款，如果減徵貨物稅，可以減輕年輕人買車的負擔。根據了解，目前機車貨物稅的稅率是出廠價的17%，所以一台新機車的貨物稅大約是在8,000元到1萬多元之間。

目前財政部的「貨物稅條例」已有規定機車汰舊換新，每輛可減徵貨物稅4,000元，這項機車汰舊換新減徵貨物稅的政策，預計在110年1月落日，還有1年多的時間。

蘇建榮表示，汰舊換新的優惠，原本就適用於150CC以下，未來調整機車貨物稅的方向，希望可以在現有的機制下調整，並且希望是新的、環保的機車。但是具體方向，蘇建榮僅表示，會與經濟部研商，不一定會調降稅率，明日會到行政院與院長討論。

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