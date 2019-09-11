先探／優質股快速圈粉

國際政經局勢暫時維持恐怖平衡的僵局，各國央行紛紛降息，將有利於股市表現，又負利率債券比重持續攀高，聰明錢會尋找穩定獲利機會。

【文／黃俊超】

貿易戰在九月一日美國提高關稅之後，美、中雙方已約定十月，在華盛頓舉行第十三輪美中經貿高級別磋商，國際股市對於恢復談判多為正面回應，而香港則因特首林鄭月娥正式撤回逃犯條例修訂，帶動恆生指數當日大漲將近千點，不過英國脫歐持續歹戲拖棚，法國外長拒絕英國延後脫歐，僵局未解。

縱然國際政經局勢依舊詭譎多變，不過市場已逐漸習慣，反應的波動程度與時間皆有鈍化跡象，焦點轉向美國聯準會，主席鮑威爾表示，美國經濟不至於陷入衰退，但是將對進一步降息以維持經濟擴張持開放態度，市場解讀為本月會議將有機會再度降息一碼，相當符合市場預期，熱錢依舊四處尋覓獲利機會。

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外資買盤陸續歸隊

而在產業方面，一年一度的蘋果新品發表會，預計台灣時間九月十一日凌晨一時舉行，由於iPhone理論上必須到明年才會支援５Ｇ，因此整體期待度相較過往為低，然仍可留意新的供應廠商，另外也可留意穿戴裝置如Apple Watch、AirPods或居家商品等供應鏈。科技股進入傳統旺季，營運普遍不錯。

外資八月份在加權市場賣超金額為一二一二億元，僅次於五月且將全年轉為賣超，指數雖兩度跌破年線，不過隨著國際政經局勢回穩，或說市場對於利空消息刺激，恐慌感狀況大不如前，底部反在淬鍊過後更加厚實，近日不僅法人買盤逐步回籠，帶動指數站回到所有均線之上，且也扭轉均線呈現多頭排列。

盤面上可留意幾大類股，一是八月營收全數公告，績優股短線上或有表現機會，不過要留意若股價已累積一段漲幅，可能會有漲多拉回的修正作用力，追高留意乖離過大；第二點則因各國央行紛紛調降利率，加上負利率債券比重越來越高，台股殖利率於全球向來都是名列前茅，不論季配息、半年配息都是題材。

由於盤面上依舊維持輪動，從之前散熱、５Ｇ到現在的ＰＣＢ，就算是漲多後的拉回，量價結構健康而尚未造成多頭格局太大損傷。技術面可留意第一種為仍在創高軌道當中，今年不少個股走一波到底，短線切入就看個人操作能力；第二種則是突破整理區間或壓力線，若出現連續性滾量，將有機會轉化為波段。

第三類是在低檔或年線附近震盪，並經過一段時間的量縮整理，而後成交量能出現放大，則底部型態確立後，多頭將有伺機再起的機會。目前指數已重回高檔區，外資雖陸續回籠，不過多頭信心並不充足，成交量能並非屬於強勢連續攻擊訊號，短線甚至當沖籌碼浮動，然若能有業績加持，則攻守相對有序。

蘋果iPhone進入拉貨旺季，台積電、大立光八月營收雙雙創高，玉晶光也較去年成長一二三．三％，創下歷史新高，累計前八月較年成長二六．六％，由於鏡頭通過認證機種數較去年為多，下半年營運將會優於上半年，另外為因應未來訂單需求，將辦理一○○○萬股現金增資。

受惠AMD與Nvidia陸續發表新一代繪圖晶片，加上Intel的ＣＰＵ缺貨問題解決，動力ＫＹ電競用散熱風扇出貨量持續增加，八月營收一．二一億元，年成長五七．五％，下半年是傳統旺季，在不影響出貨之下，開始將部分產線遷移至江西新廠，預估明年下半年進入量產，全年可望增加兩成出貨量。

八月業績為短線股價圭臬

中探針經過調整之後，今年切入ＴＷＳ藍牙耳機與電子煙兩大產品效益逐步顯現，近四個月營收三度創下歷史新高，其中七、八月連續新高，八月營收二．三二億元，較去年同期成長五七．三％，上半年ＥＰＳ○．七三元，獲利已達去年全年的七成五以上，股價持穩於高檔，若量能再放大仍有攻擊機會。

封測廠華泰受惠封測與電子代工訂單需求持強，八月營收十七．六五億元，較去年同期成長二一．七％，且為連續兩個月創下新高。去年減資三一．四七％以彌補累計虧損，有效改善財務結構，業績隨著上游NAND製造端晶片持續放量產出，加上美中貿易戰的轉單效益，下半年營運成長可期。（全文未完）

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