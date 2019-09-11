實體通路轉型！凱基銀中山、天母　新型態分行陸續開張

▲凱基銀行中山新型態分行開張。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

凱基銀今（11）日首家新型態的銀行開幕，凱基銀行個人金融總處資深副總敖蓓寧表示，該行在積極發展數位創新的同時，實體通路也落實開放銀行的思維。

凱基銀行董事長魏寶生表示，銀行除了不斷創新金融，服務也要OPEN，凱基銀行有54家分行，除了首家「中山分行」搬遷、落實為開放銀行外，天母分行也會隨之搬遷，成為凱基銀行第二家新型態銀行。

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凱基銀行的中山新型態分行，是萬泰銀行（開發金併購的銀行）第一家分行，對於凱基銀行而言具相當的意義。而中山銀行擁有開放共享、人文溫度以及社區關懷三大特點，也歡迎居民入內作客，實際感受開放銀行概念，所以除了原本的銀行業務外，新型態的銀行也結合藝術、人文等空間，與中山區的居民共享。

至於，未來凱基銀行分行的調整計畫，魏寶生表示，天母分行會從中山北路六段的尾端搬到SOGO商圈。他認為新設分行有一定的程序，如主管機關的同意等等，未來除了申設新分行外，也會考慮原分行搬遷或者升級。但是分行搬遷與升級也需要一定的條件，所以凱基也要重新檢視所有的分行，符合條件再來做調整。

▼凱基銀行新型態分行。（圖／記者吳靜君攝）