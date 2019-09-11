Google加大投資台灣　台南獵地蓋資料中心、擴大實習計畫

▲Google加大投資台灣。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

Google今（11）日宣布加大投資台灣，為因應未來在台資料中心營運需求，已在台南購地，這是Google在台灣的第2座資料中心營運據點，同時也擴大實習計畫。

Google於2013年在台灣彰化啟用資料中心，就是看準台灣在科技產業處重要地位。

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Google全球基礎建設與能源部資料中心專案負責人Mark Dolan表示，這次選擇台南作為資料中心的地點，是依據嚴謹的選址流程、評估技術與各項因素，尤其工業局、台南市府、南科、台電提供很多協助。

Mark Dolan表示，隨著Google在台資料中心投資的逐漸增加，也帶來更多就業機會。去（2018）年起開始在台灣資料中心招收實習生。計畫非常成功，有幾位實習生在畢業後已被聘用為正職員工，因此Google決定擴大實習計畫的規模。

未來，Google將持續在台灣尋求擴展的機會，未來還會分享更多關於在台灣資料中心的計畫。

Google表示，在台灣展開營運後，投入幾項環境保護行動，例如：廢棄物管理計畫、近期開放的電動車充電站。今年初，更向台南市太陽能電廠購買10MW (千瓩) 的再生能源電力，落實採用再生能源的承諾。

此外，Google透過資料中心社區公益計畫（Data Center Community Grant Program）支持鄰近社區發展，包括STEM（科學、技術、工程、數學）教育、協助弭平數位落差等活動，自2015年至今，已有超過40個包括公立學校和非營利組織等單位、以及超過 50 個幫助當地社區發展的專案，獲得總額43萬美元（約新台幣1350萬元）的資助獎金。