秋季發表會激勵蘋果股價漲逾1%...蘋概三王今早開高　台股早盤站回10,800點關卡

▲ 台股早盤站回10,800點。（圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

蘋果在美國時間10日舉行秋季發表會，投資人聚焦發表會亮點，蘋果推出了iPhone 11系列3款新機、第7代iPad、Appple Watch Series 5等硬體，以及Apple TV+、Apple Arcade等服務，股價上揚超過1%。台股今日亦受蘋概三王激勵，開盤上漲34點、以10,787點開出，截至上午9點10分，指數來到10,806點、上漲53點。

蘋概三雄今日全數開高，股王大立光（3008）開在3840元、上漲1.72%；台積電（2330）開在265.5元、上漲0.96%；鴻海（2317）以74.5元開出，上漲0.54%。

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蘋概股今日開盤漲跌互見，包括可成（2474）、台郡（6269）、嘉聯益（6153）、康控-KY（4943）、穩懋（3105）、美律（2439）開盤皆走揚；玉晶光（3406）、聯發科（2454）、台達電（2308）等則開低。

昨日投資人皆聚焦於蘋果秋季發表會，蘋果推出iPhone 11系列3款新手機、10.2吋第7代iPad、Appple Watch Series 5等新產品，以及Apple TV+、Apple Arcade等服務，全日股價上揚超過1%，收在216.7美元，另外，由於蘋果宣布推出全新的Apple TV+影視服務，連帶衝擊到了主要對手Netflix，讓Netflix股價急挫2.16%。

美股近期表現皆以中小型個股為主，而能源、工業類股漲幅也平衡了房地產與科技股跌幅，四大指數波動幅度皆不大。道瓊上漲73.92點，收26909.43點、漲幅0.28%；那斯達克指數下跌3.28點，收8084.15點、跌幅0.04%；標普 500 指數指數上漲0.96點，收2979.39點、漲幅0.03%；費城半導體指數上漲6.7 點，收1583.15點、漲幅0.43%。

針對蘋概股表現，CMoney法人決策系統顧問呂漢威表示，因目前只是新機發表，對市場激勵有限，後續仍要觀察預購與銷售數字是否亮眼，才可能會讓這些蘋果供應鏈有較明顯的成長。

此外，針對今年新款iPhone銷量，呂漢威認為，今年發表的新機不能說沒有亮點，包含相機、運算能力都有大幅進步，預期今年新機銷量約會與去年機款持平，且認為售價競爭力強的iPhone 11可能跟去年的XR一樣，銷量會比較高價的iPhone 11 Pro與iPhone 11Pro Max還要好。