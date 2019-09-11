京華城被「2大台北廢墟」相害　「地表最大球體建築」18年熄燈

▲京華城開幕18年卻慘淡經營，市場盛傳原因之一是緊鄰的台北機廠長年閒置未活化，阻斷商場與信義區人潮的連結。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2001年風光開幕的全世界最大球體建築京華城百貨，由商界名人「威京小沈」沈慶京一手打造，當時這座號稱全台最大球體的購物中心，一天湧入50萬人次的輝煌紀錄至今難破，只是隨著信義商圈崛起，京華城生意大不如前，今年12月底確定熄燈。

京華城斥資240億元打造地上12樓，地下7樓，營業面積達42,000坪，2001年11月完工，直徑58公尺的圓形巨球最為吸睛，以中國「雙龍抱珠」概念設計而成，是目前世界最大的球形商場建築，成為台北地標之一。 請繼續往下閱讀...

不過，緊鄰京華城的台北機廠長年閒置未活化，加上大巨蛋開發案延宕，這2個位在市中心的都市廢墟，阻隔京華城與信義計畫區的串連，也讓忠孝商圈的人潮無法轉進，成為京華城繁華落盡的一大關鍵。

本刊調查，京華城標售案買賣範圍是單純的土地移轉，並未限制得標人對土地該如何使用，得標人若要設計成住宅產品，須送都審會通過，至於京華城標售的潛在利益，則需視得標人的投標金額及重新開發的規劃內容而定，但不論如何，京華城大片精華土地釋出相當稀有，在不動產市場上格外搶手。

「能夠買得起規模如此龐大的土地，一定是非常大的企業集團。」戴德梁行不願透露潛在買家的身分及領標人數多寡，僅表示此案開發利益龐大，押標金10億元，依標售底價近350億元計算，每坪土地價值約686萬元，未來還可藉由空橋或人行步道串聯，從緊鄰京華城的松山文創園區及台北機廠，一路串聯即將完工的大巨蛋，再連接到國父紀念館，並擴大延伸至忠孝東路商圈，彰顯京華城的土地價值。

雖然京華城潛在利益龐大，不過戴德梁行也說，京華城土地屬於商三特用地，地上物是賣場，依照現行《兩岸人民關係條例》，中資也能跟外資一樣參與投標，但相關資金能否來台購置不動產，最終仍需經投審會核可。



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