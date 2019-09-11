影／京華城年底熄燈！342億標售砍掉重練　「世界最大球」滾落舞台

圖、文／鏡週刊

2001年風光開幕的全世界最大球體建築京華城百貨，由商界名人「威京小沈」沈慶京一手打造，當時這座號稱全台最大球體的購物中心，一天湧入50萬人次的輝煌紀錄至今難破，只是隨著信義商圈崛起，京華城生意大不如前，今年12月底確定熄燈。

本刊掌握，京華城預定9月25日標售，底價342億元，即使投標低於底價，仍可議價，已有多組國內、外開發團隊搶標，究竟花落誰家，不久即可揭曉。

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▲京華城由威京集團主席沈慶京一手打造，球體建築吸睛，成為台北市知名地標之一，風光一時。（圖／鏡週刊提供，下同）

9月6日，位於台北市松山區的京華城，適逢舉辦18週年慶回饋活動，不少廠商紛紛推出優惠折扣，期間全館當日累積滿5,000元送500元商品券，但明顯買氣不足，有別於一般百貨週年慶人潮滿滿，來此逛街的民眾並不多，連女性消費者最愛的化妝品及鞋子專櫃，都沒有出現消費人潮，有家具生活館貼出結束代理公告，準備撤櫃，上門用餐的客人更是門可羅雀。

號稱全世界最大球體商場的京華城百貨，開幕初以24小時不打烊為號召，曾風光一時，如今繁華落盡，確定在今年12月底熄燈，館內專櫃要全面清空，店家才會趕在年底前大拍賣。

本刊掌握，京華城最近已委託知名的不動產投資顧問公司戴德梁行執行公開標售，日期訂在9月25日，底價342億元，即使投標低於底價，仍可議價，宣示一定要賣掉的決心。由於地塊完整，開發面積龐大，加上緊鄰信義計畫區，已在不動產界引起騷動，市場傳出包括港、澳、新加坡及馬來西亞等地的國際開發集團認為此案前景可期，正蠢蠢欲動準備搶標。

負責執行本案的戴德梁行人員向本刊說，京華城土地共4,986坪，土地使用項目屬於商三特，即特別的第三種商業區，可適用在A級辦公室、國際觀光飯店、百貨公司商場，甚至可申請開發興建住宅建案，前景可期。

戴德梁行說，賣方京華城將負責拆除建物，因京華城的鋼材維護良好，拆下後可再轉賣，拆除成本不高，估計不超過1億元。但買方若想保留建物，也可事先提出申請，該標售案從8月公告至今，已有數組包括跨國集團的投資團隊洽詢。

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