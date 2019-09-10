王品台灣事業群8月營收9.8億元　創四年來新高紀錄

▲王品台灣事業群執行長李森斌表示，集團以「顧客滿足」為發展策略主軸，以提升集團在台灣市場的競爭力。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

王品集團今（10）日公佈最新財報，台灣事業群今年8月營收達9.8億元，月增19.69%，創下四年來的新高紀錄，推升集團8月合併營收為16.1億元，月增18.33%、年增3.31 %。

王品集團主管表示，受惠集團品牌力大幅提升、且8月多個假期，帶動消費者聚餐意願，推升台灣事業群表現亮眼，台灣事業群1至8月累計營收66.7億元，年增5.39%；兩岸合併累計前8月合併營收為112億元新台幣，年增1.42%。

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王品集團7、8月營收、獲利持續攀高，持續看好第四季台灣冬季鍋物及尾牙聚餐市場動能，各品牌持續推出新菜色、積極提升服務品質、爭取顧客認同，近年加速開展新品牌，持續推升業績，今年回歸品牌價值，營收仍能保持穩定成長。

王品台灣事業群執行長李森斌表示，集團以「顧客滿足」為發展策略主軸，並成立「研發廚房」，積極創新、穩固產品質量；重申「服務精神」為全體王品人的天職，希望提升經營效能、建構良好的顧客關係、強化市場滲透率，帶動王品集團在台灣市場的競爭力。

大陸市場方面，王品大陸事業群鎖定三大品類西餐、日料、中餐發展。日料「舞漁」、「北島鮨鮮」、「海狸家」，在不同的價格帶布局有成，店數持續增加。川菜則主打經典和創意小吃的餐酒館「就是川」，在上海逐漸站穩腳步，在進一步確立商模後，將會向大陸其他城市展店。