航太股獲利王駐龍精密掛牌上市　「往後七年訂單滿手！」挹注營運可期

▲航太股駐龍精密今（10）日以承銷價140元掛牌上市，法人表示其往後七年的訂單滿手，挹注營運表現可期。（圖／駐龍精密提供）

記者林淑慧／台北報導

駐龍精密去年每股稅後純益（EPS）高達8.01元，是航太產業獲利王，今（10）日以承銷價140元掛牌上市，一開盤股價就啟動蜜月行情，盤中最高一度來到164元，盤中漲幅達17%；法人表示，駐龍精密往後七年的訂單滿手，挹注營運表現可期。

駐龍是波音公司在台唯三的合格供應商，擁有垂直整合製造大型飛機機身結構零組件、大型飛機引擎結構零組件、特殊模治具、航太特殊製程，具研發及組裝強大能力，為業界少見的一條龍服務公司。該公司連續6年EPS都有5元以上的獲利水準今年上半年EPS 則為4.21元。

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駐龍在現有訂單基礎上以品質、交期、價格及技術滿足客戶的需求，同時運用本身競爭力去爭取下一代新開發飛機與引擎機種的訂單機會，在飛機結構件訂單方面，由現有已接獲777 訂單爭取進階版777 X的訂單。此外以現有737NG 訂單爭取 737MAX 的訂單。

引擎部分則致力爭取 LEAP A/B 製造機會。國際市場開發方面，除現有以北美地區為主外，將再加強歐洲與亞洲業務開發，並以美國、歐洲與亞洲三足鼎立的市場業務比例為發展目標。



依波音預測目前全球超過 24,400 架飛機服役，代表未來每年有很多飛機達除役年限，預估未來20 年整體替換率約44%，再加上預測商業市場的需求將會持續增長，2018至2037 年至少增加一倍，因此預估到 2037 年新飛機數量達到近 42,730 架，全球新機總市場價值超過 6.3 兆美元。

法人指出，相對於其他航太業者，目前駐龍在手訂單需求旺盛，估計兩大製造廠（空巴和波音）產能至少還要7-10年才能夠消化目前手上訂單，加上2012至2018年營收年複合成長率達10至20%，駐龍營運動能後勢可期。