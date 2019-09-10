提存呆帳+投資收益趨緩　4大公股金控8月獲利月減逾1成

▲兆豐金。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

公股金控8月稅後純益達為73.5億元，較7月減少12.42%，主要原因來自於公股銀行提列呆帳，以及投資所金融資產評價下滑，致使公股金控整體表現不如7月。

兆豐金8月稅後純益為22.45億元，相較於7月的26.93億元，減少了4.48億元。累計前8月稅後純益為202.91億元，每股稅後純益(EPS)為1.49元。

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到目前為止，兆豐金獲利還是最會賺錢的公股金控，但是8月確有兩大利空因素，導致兆豐金的獲利表現趨緩，一，為兆豐金這個月投資股票股利收入較7月減少了2、3億元；以及投資股債的金融資產評價也較上月減少2、3億元，導致8月的表現不如7月。至於，今年前8月兆豐金稅後純益也較去年略有下滑，主要是所得稅調整所造成，本業的獲利動能並沒有太大的差異。

另外合庫金8月的稅後純益15.96億元，今年前8月累計稅後純益117.86億元，年增5.23%，EPS為0.89元。

第一金8月稅後純益為19.65億元，較7月下滑8.5%，全年前8月的稅後純益140.27億元，年增8.1%，EPS為1.13元。第一金旗下的主要子銀行一銀8月獲利較7月小幅下滑了3,900萬元，主要是因為財富管理業務下滑，使手續費收入略微縮減，不過8月還有4.78億元股利收入，讓財務操作的獲利情況仍維持在高檔。

華南金8月的稅後純益為15.44億元，較7月份大減了24.7%，累計今年前8月稅後淨利為120.48億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.99元。華南金表示，8月較7月獲利大幅下滑，主要是因為提存潤寅等其他呆帳，潤寅案就提存了1.8億元，加計其他的貸款，共計提存了3.88億元呆帳。但華南金強調，潤寅的貸款已經完全提存，所以未來獲利將不在受其影響。

▼公股金控前8月獲利表現。（圖／記者吳靜君攝）