15金控前8月獲利2,732億賺贏去年！　富邦金續奪每股獲利王

▲8月份15家上市櫃金控獲利。（圖／記者紀佳妘、吳靜君製表，點圖可放大）

記者紀佳妘／台北報導

上市櫃15家金控8月獲利全數出爐，受到金融市場劇烈晃動、股息收入高峰期已過等影響，全體金控獲利明顯較上月下滑，唯獨玉山銀行逆勢成長，不過，15家金控8月單月稅後純益375.04億元，累計1至8月稅後純益達2,732.98億元，較去年同期成長3.51%。

觀察金控獲利表現，富邦金以每股稅後盈餘4.58元，穩居金控每股獲利王寶座，緊追在後的是國泰金（3.56元），排名第三的則是中信金（1.79元），名列第四的是兆豐金（1.49元），成為公股表現最亮眼金控，至於第五名則是新光金（1.43元）。

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其餘每股稅後盈餘突破1元的還有元大金（1.37元）、玉山金（1.2元）、第一金（1.13元），累計今年前8月共8家EPS超過1元。

國泰金（2882）自結8月稅後純益67億元，累計前8月稅後純益483億元，每股盈餘為3.56元，其中國壽8月稅後純益40.7億元，主要是該月外匯避險操作得宜，投資績效穩健，淨值持續增加；至於國泰世華銀行8月稅後純益23.4億元，國泰金表示，國泰世華獲利表現穩健，8月持續維持高活存比，存放及手收業務表現平穩，資產品質維持良好。

富邦金（2881）自結8月稅後淨利72.2億元，相較去年同期成長59%，累計今年前8月稅後淨利494.53億元，較去年同期成長5%，每股盈餘（EPS）為4.58元，穩居金控獲利王寶座。

富邦金表示，旗下子公司獲利均較去年同期成長，其中又以富邦人壽的投資收益提升影響最大，8月稅後淨利為42.97億元，較去年同期成長90%，獲利動能來自穩健的投資績效表現，累計前8月稅後淨利256.4億元，而北富銀8月稅後淨利19.57億元，較去年同期成長10%，主要是因淨利息收入及手續費收入帶動收益成長。

玉山金（2884）自結8月稅後純益19.4億元，累計前8月稅後純益139.8億元，較去年同期成長15.4%，續創歷年同期新高，每股盈餘為1.2元，玉山金表示，金控及各子公司持續深耕金融科技及跨境服務，各項業務穩健成長，並保持優良資產品質。

中信金（2891）8月稅後純益64.51億元，創下今年單月次高，累計前8月稅後純益355.54億元，前8月每股盈餘為1.79元，未來獲利在銀行及保險雙引擎挹注下，全年獲利前景可期。