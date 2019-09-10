人民幣被排除！臉書Libra幣將與美元、歐元等5國貨幣掛鉤

▲臉書加密貨幣Libra初期可能與美元、歐元、日圓、英鎊及新加坡幣掛鉤。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

臉書10日向美國國會參議員表示，旗下加密貨幣Libra計畫在明年與一籃子法定貨幣掛鉤，其中可能包括美元、歐元、日圓、英鎊及新加坡幣。

彭博報導，臉書目前正與20幾個合作夥伴共同開發加密貨幣Libra，與比特幣等其他加密貨幣不同，Libra將獲由政府發行的貨幣及債務工具所組成的Libra Reserve儲備基金的支持。稍早，臉書向美國參議員提供一份清單，預告ibra儲備基金的一籃子貨幣初期可能不包含人民幣。

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臉書透過此清單回應了維吉尼亞州民主黨參議員華納（Mark Warner）對中國大陸可能推動將人民幣與Libra掛勾的擔憂。華納指出，中國大陸鼓勵各國政府將人民幣納入其儲備資產，而Libra也是該國政府希望人民幣可以被納入的場域。不過華納與其他政府官員皆擔憂，中國大陸正遭縱人民幣匯率以試圖增加人民幣匯率的穩定性，因此他向臉書提出書面要求其承諾將人民幣排除在Libra籃子之外。

臉書提供可能的儲備基金貨幣清單時表示，此結果最終將由Libra協會（Libra Association）共同抉擇，而非臉書自行決定，「在決定是否將一種新的貨幣加入Libra儲備系統時，都將依據當時的所有事實和情況而定，包括任何直接或間接的監管限制。」

Libra計畫正面臨著來自美國國會議員及監管機構強烈的抵制。今年7月，參議院銀行委員會和眾議院金融服務委員會召開的聽證會上，與會議員們就Libra隱私和資安方面的問題對臉書加密貨幣子公司Calibra執行長馬庫斯（David Marcus）進行了盤問。

儘管美國的監管機構仍持有疑慮，但臉書在答覆華納提出的書面提問時表示，臉書依然會保留Libra協會在美國境外推出該加密貨幣的可能性。臉書表示，除非完全解決監管問題並在該司法管轄區獲得適當的批准，「否則Libra協會不會在任何司法管轄區提供該加密貨幣。」臉書也強調，該公司將遵守美國的監管要求。