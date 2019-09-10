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中美貿易戰、英國脫歐致市場不確定性升溫　債市避險需求大增！

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▲▼投資，集保所。（圖／pixabay）

▲ 市場不確定性推升債市避險需求大增。（示意圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

中美貿易戰前景不明、加上近期英國脫歐疑慮及全球經濟成長放緩，市場的不確定性升溫，將推升對債市的避險需求。基金經理人表示，想要趁此機會布局債市的投資人，可以以亞債做為配置選擇。

富邦投信基金經理人黃詩紋指出，7月Fed會後聲明如預期降息1碼，短期美中貿易談判暫無明確結果，預期爭議或將維持一段時間，加上近期英國脫歐疑慮及全球經濟增速放緩，基於外圍市場風險的不確定性升溫影響下，Fed年內（或於12月）仍有再次降息的可能。基於市場干擾因子仍在，加上Fed降息機會猶存，市場將提高對債市的避險需求。因此，想要布局債市的投資人，可以以亞債為配置的選擇。

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富邦投信表示，將於9/30~10/5募集富邦三年到期亞洲美元債券基金，該基金主要布局於亞洲美元債券，期初規劃投資等級債券比重逾75%、整體基金平均存續期間將控制在2-3年，且投資標的主要以跨國企業/世界500大企業、產業龍頭企業及政府國企相關為主。

黃詩紋指出，亞洲債整體波動性相對較穩定，投資亞債主要考量亞洲主權債信佳、殖利率相對高、違約率低、財政體質佳且具政經政策題材。富邦三年到期亞洲美元債券基金具備包括Growth（穩健成長）、Optimal（最適配置）、Limit Risk（風險可控）及Diversified（多元布局）四點特色，供投資人作為參考。

富邦投信表示，Growth（穩健成長）指該基金為買入後以持有至到期為目標，追求穩健增長；Optimal（最適配置）則是該基金期初配置投組標的75%以上為投資等級，且流動性佳之配置；Limit Risk（風險可控）則表示該基金挑選一籃子債券投資組合，於持有期間，團隊主動追蹤監測，逐日檢視信用風險，流動性維護及擬定再投資策略控制風險；Diversified（多元布局）是代表該基金為一檔配置在主權債、國營及龍頭企業，產業布局多元分散，兼顧風險與收益。

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