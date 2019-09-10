純網銀「金金分離」爭議　兆豐金：銀行投資不派董監　說不過去

▲兆豐金。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

日前因為純網銀新增「金金分離」的原則，使得純網銀金融大股東派任董監事困難，揚言要撤資，金管會主委顧立雄今(10)日說重話「銀行抱怨我就要接受，我不能理解這是個什麼意思」。兆豐金今日對此先否認要撤資，但仍提出就法人的角度來看「銀行有投資，但是都不派董事，這個說不過去」。

純網銀的董監事派任，金管會突然增加「金金分離」原則，導致銀行無法派任符合資格的董事，近日傳出兆豐銀內部認為，應可符合撤資條件。傳出兆豐銀要撤資純網銀，兆豐金強調「沒有這件事」，並解釋日前研究金金分離，看怎樣才能夠符合法規，純網銀是銀行去投資，但銀行都不派董事，這個說不過去。

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金管會希望兆豐事派金控的董事，兆豐金回應，當初是是派銀行的人，但是否要改派純網銀董事，這部分還要跟金管會溝通。

兆豐銀名列大到不能倒 短期內無增資計畫

兆豐銀投資將來銀行25.1億元，也已經侵蝕了兆豐銀的資本適足率，根據金管會所公布系統性重要銀行（D-SIBs）又稱為「大到不能倒」的五家銀行當中，兆豐銀也名列在其中，兆豐銀承認投資純網銀，確實會從資本適足率扣除。

但是短期1、2年內，兆豐金並沒有增資的計畫，兆豐金說：「資本是最貴的資金」(股票殖利率通常比銀行貸款利率還貴，所以增資的資本成本很高)，經過審視，如果目前的業務沒有迅速擴大的話，兆豐銀透過自身的努力，還是可以達到資本適足率的要求，短期之內暫時無增資的計畫。

對於純網銀的投資，兆豐金說強調，以法人角度來看，純網銀是兆豐銀投資，法人代表應該由銀行派的代表，例如數位金融單位、資安單位且是重量級的人物去當代表，不是小咖才能夠發展業務，比較合理。

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