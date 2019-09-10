純網銀不滿董監派任限制？ 顧立雄怒提3大原則回應

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

純網銀董事「金金分離」風暴持續延燒，如今傳出有純網銀大股東揚言要撤資。金管會主委顧立雄今（10）日提出3大純網銀董事、監察人派任原則，並請銀行局盡快找業者喝咖啡來溝通看看。

金管會主委顧立雄今天親自召開記者會，說明外界關注的純網銀董事、監察人派任原則，主要可分成「推定無利益衝突」、「有利益衝突」及「推定有利益」共3類；其中「推定無利益衝突」，有5種類型適用此範圍，可兼任純網銀董事、監察人，但應簽署符合「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條之2的聲明書。

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第一，外國銀行（集團在台無銀行據點）負責人，像是樂天；第二，本國銀行及外國銀行（集團在台有銀行據點）非業務部門的經理人，所謂的非業務部門，包括法務、資安、財務等部門；第三，非屬金控旗下的銀行，其轉投資銀行以外的金融事業負責人，如聯邦銀行可派任租賃公司的人；第四，金融控股公司負責人，像是富邦金、兆豐金、開發金、中信金的負責人；第五，金融控管公司轉投資的銀行以外金融事業的負責人，如新光金派新光人壽總經理蔡雄繼。

至於「有利益衝突」部分，顧立雄指出，若是本國銀行及外國銀行（集團在台有銀行據點）董事長、總經理，或是本國銀行及外國銀行（集團在台有銀行據點）辦理與轉投資純網銀所營業相同的業務部門經理人，通通不得兼任純網銀董事、監察人。

最後在「推定有利益衝突」部分，本國銀行及外國銀行（集團在台有銀行據點）董事、監察人，還有本國銀行及外國銀行（集團在台有銀行據點）辦理與轉投資純網銀所營業不同的業務部門經理人，則須說明沒有利益衝突情形，才能兼任純網銀董事、監察人。

另應簽署符合「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」的聲明書。舉例來說，若純網銀確定未來不發行信用卡的話，即可派任信用卡長官作為純網銀董事、監察人。

顧立雄表示，銀行局會盡快找業者來喝咖啡，除了溝通純網銀董事、監察人派人原則外，另外也會了解資安、存款保險等相關設立許可的後續業務。

外界傳出國家隊「將來銀行」的大股東因金金分離關係，因此想要撤資，顧立雄表示，現在的問題是兆豐一再的說，一定要派銀行，「反過來問，那不就派金控就好了？」至於兆豐認為銀行比較了解業務一事，他則說，無法適切的評論。

顧立雄指出，純網銀團隊設立公司要向經濟部申請登記許可，若是純網銀要換大股東，就必須金管會同意，「當然希望他們繼續走下去，但他們有什麼樣的考量則尊重」。

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