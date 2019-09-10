「臉書隱私觀念錯得離譜」　美法官拒撤劍橋分析醜聞集體訴訟

▲美國聯邦法官周一裁定臉書需接受全美範圍內針對「劍橋分析醜聞」提起的大部分訴訟。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合外電報導

社群網站龍頭臉書（Facebook）正因劍橋分析（Cambridge Analytica）竊取用戶個資的醜聞事件，面臨來自全美範圍內用戶提出集的體訴訟索賠。美國聯邦法官周一（9日）諭令臉書必須面對全國尋求損害賠償的大部份訴訟案，並稱臉書對隱私的觀念「錯得離譜」（so wrong）。

政治數據服務公司劍橋分析於2018年3月遭爆竊取約8700萬筆臉書用戶資料，美國聯邦法官周一裁定臉書需接受全美範圍內針對「劍橋分析醜聞」提起的大部分訴訟。雖然有部分主張已遭舊金山聯邦地區法官查布里亞（Vince Chhabria）駁回，但他表示，根據聯邦與州法，臉書在未經用戶同意下，讓應用程式開發商及企業夥伴收集其用戶個人資料的行為，用戶可以試圖讓臉書為此承擔責任。

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臉書指出，沒有用戶因此遭受到「實質」的傷害，且在社群網站上與朋友分享訊息沒有合法的隱私權益。但查布里亞駁回此論點，並稱：「臉書提出的主張，充斥著其預期社群媒體用戶對其個人資訊和互動可以保留隱私程度的假設。臉書這樣的觀念錯得離譜。」兩名原告律師維佛（Lesley Weaver）及路以瑟（Derek Loeser）在聯合聲明中表示，他們對法官的裁決感到欣慰，並「樂見法庭尊重臉書用戶的隱私權。」

臉書正面臨一連串侵害隱私的訴訟案。臉書用戶在長達414頁的訴狀中，稱臉書誤導他們，使他們認為自己得以掌控自己的個資，然而事實上，臉書卻讓數千個「偏好的」外部人士取得用戶資料，包括民宿訂房業者Airbnb、叫車服務Lyft及影音串流服務Netflix等。

查布里亞指責臉書以「全有或全無」的立場看待隱私權，認為用戶即便在「有限的」情況下分享個資，仍意味著用戶放棄自己的隱私權。他表示，臉書在其他地方採取了不同的立場，如在一個加州的案例中，臉書將存在臉書帳號的個資比擬為存在智慧型手機的資訊，而後者的隱私權隱憂更大。

這樣的立場「比臉書在此案提出的論點更接近事實。」查布里亞寫道，「與社群媒體好友分享資料，不一定表示喪失隱私權益。」

臉書發言人表示，臉書認為保護用戶的個人資訊及隱私「非常重要」，但該公司做法已符合公開規範的操作，「不支持任何法律索賠」。