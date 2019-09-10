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高鐵南延經費怎麼來？財部：高鐵基金與自償性舉債　國庫影響不大

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▲▼財長蘇建榮主持中秋節茶敘。（圖／記者吳靜君攝）

▲財政部長蘇建榮主持中秋節茶敘記者會。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

行政院長蘇貞昌今(10)日上午宣佈高鐵向南延伸到屏東，經費最少也要550億元。財政部長蘇建榮今表示，高鐵有高鐵基金，如果不足也以舉借自償性的債務，對總預算的影響不大。

蘇貞昌南下屏東台鐵六塊厝車站南側視察，宣布重大交通建設，高鐵南延的4個方案，有「左營案」、「燕巢案」、「高雄案」、「小港潮州案」，聽取地方意見，中央目前則傾向朝「左營案」來進行。就高鐵南延屏東路線4案經費來看，包括左營興建經費554億元、燕巢案561億元、高雄案1,217億元、小港潮州案初估會超過1500億元。

請繼續往下閱讀...

財政部舉行中秋茶敘記者會，外界關心，高鐵南延的經費應該如何籌措，蘇建榮表示，高鐵本身有高鐵基金，建設經費可以先動用，如果不夠，高鐵還可以舉債。

由於鐵路具有自償性，所以高鐵舉借的債務也是具有自償性的債務，近年高鐵的營運有賺錢，營運良好狀態之下，應該不用擔心。如果有需要也會與主計總處一同研商是否需要協助，但應該不會造成預算太大的影響。

另一方面，蘇貞昌日前出席機車行升級轉型說明會指出，機車已經不是單純的交通工具，應該認定輕型機車是一般民眾生活及交通的必需品，因此請財政部研議減徵貨物稅。

蘇建榮表示，目前還在研議的階段，目前還沒有確定一定會降稅，研議結果將會送行政院討論並決策。

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