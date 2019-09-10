▲經濟部將於九月中旬召開電價費率審議委員會，外界關注十月電價調整情況，經濟部長沈榮津今（10）日表示，將尊重審議委員會的審議機制。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部將於九月中旬召開電價費率審議委員會，外界關注十月電價調整情況，經濟部長沈榮津今（10）日表示，將尊重審議委員會的審議機制，不便表示意見；不過，外界普遍解讀，下半年接近2020總統大選，十月電價可望「連三凍」。

經濟部每年召開兩次電價費率審議會，在4月及10月公告是否調整電價，並明定電價調幅最高3%。之前兩次（去年10月、今年4月），國內電價已連續二次凍漲，目前每度平均2.6253元，造成台電上半年大虧，是唯一虧損的國營事業。

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經濟部長沈榮津今天與媒體舉行中秋茶敘，面對敏感的電價問題仍不鬆口，表示將尊重審議委員們的專業意見，但按照過往經驗，審議委員會衡量國際燃料價格、台電發電成本及利潤等面向，對於電價漲不漲，他「不方便表示意見」。

經濟部電價費率審議會的委員有來自學界、業界及機關代表。針對外傳因總統大選在即，經濟部傾向電價「連三凍」，沈榮津表示，經濟部沒有預設立場，會依據客觀事實和數據資料討論。

台電發言人徐造華表示，10月電價凍漲還是調漲、調漲幅度多少，都必須等電價費率審議委員會討論，才會拍板。

台電表示，上半年度因國際燃料價格略高於預期，加上非屬夏季電價實施期間，以致虧損297億元；但今年下半年國際燃料價格預估走低，加上夏季電費挹注，以及「電價穩定準備」保障台電合理利潤，預期全年不致於虧損。

官員指出，因去年10月、今年4月兩度未漲電價，這部分由電價穩定基金填補虧損，目前電價穩定準備剩餘416.93億元。